Agos’un X hesabı hacklendi

Türkiye'deki Ermeni toplumuna yönelik Türkçe ve Ermenice yayın yapan Agos gazetesinin 200 bin takipçili resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı hacklendi.

Matbu gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Agos’un “StranX” isimli hesap tarafından ele geçirildiğini duyurdu:

Danzikyan “Agos’un Twitter hesabı StranX isimli hesap tarafından ele geçirilmiştir. Hesabımızı geri almaya çalışıyoruz. Yeni bir duyuruya kadar söz konusu hesaptan yapılan paylaşımları lütfen dikkate almayın.” dedi.

Hacklenme olayından sonra hesabın ismi “efher.fi” olarak değiştirildi ve StandX’in paylaşımları retweet edildi.

(HA)