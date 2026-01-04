ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:40 4 Ocak 2026 16:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.01.2026 16:45 4 Ocak 2026 16:45
Okuma Okuma:  1 dakika

Agos’un X hesabı hacklendi

Matbu gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, hesabın kontrolü geri alınana kadar paylaşımların dikkate alınmaması çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi


Türkiye'deki Ermeni toplumuna yönelik Türkçe ve Ermenice yayın yapan Agos gazetesinin 200 bin takipçili resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı hacklendi.

Matbu gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Agos’un “StranX” isimli hesap tarafından ele geçirildiğini duyurdu:

Danzikyan “Agos’un Twitter hesabı StranX isimli hesap tarafından ele geçirilmiştir. Hesabımızı geri almaya çalışıyoruz. Yeni bir duyuruya kadar söz konusu hesaptan yapılan paylaşımları lütfen dikkate almayın.” dedi.

Hacklenme olayından sonra hesabın ismi “efher.fi” olarak değiştirildi ve StandX’in paylaşımları retweet edildi.

(HA)

Agos
