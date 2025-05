Agos, bi hejmara xwe ya 1500emîn sibê li firoşgehan e

Rojnameya Agos, ku di sala 1996an de ji aliyê Hrant Dink û komek hevalên wî ve ji bo behsa pirsgirêkên Ermeniyên li Tirkiyeyê ji raya giştî re bike, hatiye damezrandin. Agos îro gihîştiye hejmara xwe ya 1500emîn.

Agos, rojnameya yekem a serdema Komarêye ku bi zimanên Tirkî û Ermenî hatiye weşandin. Her weha xwedî xeteke weşanê ye ku li ser demokratîkbûn, mafên kêmneteweyan, rûbirûbûna bi rabirdûyê re, û parastin û pêşxistina pirrengiyê li Tirkiyeyê disekine.

Rojnameya Agosê bi hejmara xwe ya 1500emîn dê sibê (30ê Gulanê) li firoşgehan be. Bi mebesta vê hejmarê ev peyam hatiye weşandin:

"Bi rojnameya ku li ber destên we ye, Agos gihîştiye hejmara xwe ya 1500emîn. Em spasiya hemû hevalên xwe dikin ku heta îro li gel me bûn û bi me re meşiyan. Em bi we re heta vir hatin, baş e ku hûn hene."

Agos wekî rojnameyek ku ji nav civaka Ermeniyên Tirkiyeyê derketiye holê. Her weha rojnameya Agosê armanc dike ku zêdetir cih bide pirsgirêkên Tirkiyeyê û cîhanê.

(TY/AY)