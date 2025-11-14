Agirê Sînemaya Amûdê 65 sal in venemiriye

Bi boneya salvegera 65an a Komkujiya Sînemaya Amûdê, Navenda Çand û Hunerê ya Hûrî ya bajarê Amûdê çalakiya bîranînê li dar xist. Di vê çarçoveyê de şêniyên Amûdê di 65emîn salvegera Komkujiya Sînemaya Amûdê de qurbaniyên bûyerê bi bîr anîn.
Çalakî li cihê peykerê Sînemaya Amûdê (Şehrezad) bi amadebûna şêniyên bajar, nûnerên saziyên sivîl, tevgerên çand û hunerê, rewşenbîr, helbestvan û hunermendan hat lidarxistin. Li cihê çalakiyê 20 wêneyên ku balê dikişînin ser komkujiya sînemayê hatin pêşandan. Wêne ji aliyê 11 şêwekarên endamên Platforma Gotina Azad ve hatin xêzkirin.
Piştî rêzgirtinê, Komîna Fîlman a Rojava der barê Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 5’emîn de daxuyanî da.
Piştre endamê Yekitiya Rewşenbîran a Kantona Cizîrê Kurdiyar Dirêî axivî û diyar kir ku şewata sînemaya Amûdê plankirî bû û armanc qirkirina Kurdan bû.
Endamê Yekitiya Rewşenbîran a Kantona Cizîrê Beşîr Mele Newaf ku yek ji şahidên komkujiyê ye, helbestek xwend û diyarî dayikên şehîdan kir.
Mihemed Emîn Ebduselam û Reşîd Fatê ku ji şahidên komkujiyê ne, behsa wê serpêkhateya wî rojê kir û got di wê rojê de ew ji bo temaşekirina filmekî hatibûn vexwendin, di dema pêşandana fîlmê de agir bi holê ket. Her wiha anî ziman ku kêliyên komkujiyê hîna di bîra wan de ne.
Di dawiya çalakiyê de hunermend Semîr Orkêş stran gotin.
Mihemedê Seîd Axayê Deqorî
Dema behsa şewata şewata Sînemaya Amûdê tê kirin yekser fedakarî û xîreta Mihemedê Seîd Axayê Deqorî tê hişê însên.
Mihemedê Seîd Axa wê şevê bi dehan zarok ji şewatê rizgar kirin.
Her carê xwe dida nav êgir, çend zarok xelas dikirin û dîsa li sînemayê vedigeriya da ku zarokên welatê wî neşewitin.
Lê carekê ji wan sitûnek bi ser de tê xwarê û ew jî di nav pêtên êgir de koça dawî dike.
Desthilanîn û xîreta Mihemedê Seîd Axayê Deqorî bûye mijara gelek stranan.
Çi bûbû?
Di şeva 13ê Çiriya Paşîn de agir bi Sînemaya Amûdê ketibû û di encamê de 280 zarok can dabûn.
Sînema ku têra 200 zarokî dikir 500 zarek hewandibûn. Wexta 500 zarok di sînemayê de agir dest pê kir, deriyê salona sînemayê girtî bû.
Mihemedê Seîd Axayê Deqorî di vê bûyerê de xelaskerê gelek zarokan bûye. Di şeva Şewata Sînemaya Amûdê, ji sînemaya ku dişewite bi dehan zarokan derdixe û rizgar dike. Di dawiyê de stûnek di ser de hat xwarê û canê xwe ji dest daye.
*Wikipedia, ANHA, Rudaw, Jinnews
(AY)