Ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar’a kötü muamele Meclis gündeminde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar'ın uğradığı kötü muameleyi Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Çiçek, ayrıca konunun incelenmesine ilişkin talebini İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na dilekçe verdi.

ÖHD: Ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar doktorların saldırısına uğradı

"Sağlık durumu hayati risk taşıyor"

Çiçek, Marmara 5 No’lu L Tipi Kapalı Hapishanesinde tutulan 70 yaşındaki ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar’ın sağlık durumunun hayati risk oluşturacak aşamaya ulaştığını belirtti:

"Hukuk ve insan hakları örgütlerinin izleme ve başvurularına yansıyan tespitlere göre Taşar; kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon, prostat, KOAH ve böbrek rahatsızlıkları gibi çoklu kronik hastalıklarla mücadele etmektedir. Bugüne kadar 19 kez anjiyo olmuş, damarlarına 8 stent takılmıştır. 09 Şubat 2026 tarihli avukat görüşüne tekerlekli sandalye ile getirildiği; ciddi kilo kaybı yaşadığı, yediği her şeyi kustuğu, konuşmakta ve oturmakta zorlandığı gözlemlenmiştir. Kendi başına yemek yiyemediği ve ilaçlarını içemediği; günlük ihtiyaçlarını koğuş arkadaşlarının desteğiyle karşılayabildiği aktarılmaktadır. Kan şekerinin 600’e kadar çıktığı, ritim bozukluğu ve kansızlık yaşadığı, görme yetisini büyük ölçüde kaybettiği ifade edilmektedir."

11 Şubat 2026 tarihinde yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve 19. kez anjiyo olan hasta mahpus Taşar’ın, yaklaşık dört gün hastanede tutulduktan sonra yeniden hapishaneye sevk edildiğini ifade eden Çiçek; "Mevcut sağlık durumu gözetildiğinde hapishanede tutulmaya devam edilmesi, yaşam hakkı bakımından açık ve geri dönülmez riskler oluşturmaktadır" diye belirtti.

"ATK’nin raporu ile mahpusun fiili durumu çelişkili"

Ağır hasta mahpus Taşar hakkında infaz erteleme başvurusu kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk yapıldığı; ancak kurum tarafından üç kez “hapishanede kalabilir” yönünde rapor verildiğine işaret eden Çiçek şunları söyledi:

"Oysa yaşamını tek başına sürdüremeyecek durumda olan ağır hasta mahpuslar hakkında verilen bu nitelikteki raporların fiilî sağlık tablolarıyla çeliştiği ve yaşam hakkı ihlali riski doğurduğu yönünde uzun süredir güçlü ve somut tespitler ortaya konulmaktadır. Nitekim “hapishanede kalabilir” kararlarının hemen ardından sağlık durumlarının hızla kötüleştiği ve kimi mahpusların ölüm eşiğinde tahliye edildiği bilinmektedir."

"Kötü muamele iddiaları araştırılmalı"

Çiçek, Taşar’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki sırasında kendisini muayene eden doktorlar tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını beyan etti:

"Yürüyecek durumda olmadığını ifade etmesine rağmen 'yalan söylüyorsun' denilerek yere yatırıldığı ve sürüklendiği yönündeki beyanlar son derece ağırdır. Hasta bir mahpusun sağlık hakkına erişim sürecinde şiddete maruz kalması, yalnızca bireysel bir ihlal değil, kamu otoritesinin gözetim ve denetim yükümlülüğü bakımından da ciddi sorumluluk doğurmaktadır."

Sorular Bakan Gürlek’in cevaplandırması istenen sorular: Yaşam hakkı bakımından ağır risk altında olduğu belirtilen Mehmet Edip Taşar’ın infazının ertelenmesi amacıyla Bakanlığınız tarafından herhangi bir idari girişim veya kolaylaştırıcı adım atılacak mıdır? Mehmet Edip Taşar hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından verilen ‘hapishanede kalabilir’ raporunun, mevcut ağır sağlık tablosuyla açık biçimde çeliştiği yönündeki tespitler karşısında Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Hasta mahpuslara ilişkin sağlık değerlendirmelerinde Adli Tıp Kurumu’nun tek belirleyici merci olmaktan çıkarılmasına yönelik herhangi bir düzenleme hazırlığınız var mıdır? Ağır hasta mahpusların hapishanede tutulmaya devam edilmesinin, fiilen ölüme terk etme sonucunu doğurduğu ve bu yönüyle idam yasağıyla çeliştiği yönündeki eleştiriler hakkında Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir? Mehmet Edip Taşar’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki sırasında sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kaldığı iddiaları hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır; başlatıldıysa hangi aşamadadır, başlatılmadıysa gerekçesi nedir? Ciddi sağlık sorunlarına rağmen hapishanede tutulmaya devam edilen Mehmet Edip Taşar’ın yaşamını kaybetmesi halinde idari ve siyasi sorumluluk kime ait olacaktır?

İHİK’e araştırma başvurusu

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na dilekçe vererek ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar'ın durumunun incelenmesini talep etti.

Çiçek İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na şu talepleri iletti:

Mehmet Edip Taşar’a ilişkin yaşam hakkı ve kötü muamele yasağı kapsamındaki hak ihlallerinin Komisyon tarafından resmî incelemeye alınması

Mehmet Edip Taşar’ın sağlık durumu ve maruz kaldığı ihlallerin yerinde tespiti amacıyla kendisiyle doğrudan görüşme gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Tutuklu ve Hükümlü

Hakları Alt Komisyonu’nun görevlendirilmesi

Mehmet Edip Taşar’ın mevcut sağlık durumunun tam teşekküllü bir hastaneye sevki sağlanarak çok branşlı sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesi ve düzenlenecek raporların Komisyon tarafından incelenmesi

Ağır Hasta Mahpus Taşar hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporların hazırlanma süreci ve içeriğinin yaşam hakkı bağlamında değerlendirilmesi

(AB)