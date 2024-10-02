Ağır hasta mahpus Kuday hayatını kaybetti

Metris R Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan ağır hasta mahpus Abdulkadir Kuday hayatını kaybetti.

MA’nın haberine göre, kardeşi Salih Kuday, ağabeyinin bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini, cenazeyi almak için yola çıkacaklarını açıkladı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2014 yılında gözaltına alınıp tutuklanarak önce Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne ardından Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen Kuday’a 4 yılın sonunda Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konmuş, 12 Ocak 2022’de Metris 2 Nolu R Tipi Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Birlikte tutulduğu hasta mahpus Serdal Yıldırım, 19 Ağustos'ta tahliye edildiğinde, Kuday’ın son isteğini şu sözlerle aktarmıştı: “Son günlerimi çocuklarımın arasında ailemin yanında geçirmek istiyorum.”

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) son raporuna göre, Nisan 2022 itibariyle tespit edilebildiği kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor.

Adli Tıp “cezaevinde kalabilir” raporu vermişti

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 20 Temmuz’daki 643. F oturmasında, Abdulkadir Kuday’ın tahliyesini talep etmiş, sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri vermişti:

“Çiğneme, yürüme ve konuşma gibi istemli kasların hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarına sebep olan ALS hastası. Bel fıtığı ameliyatı sonrasında gelişen bacak felci, ALS’ye bağlı olduğu düşünülen yüz felci, işitme kaybı, kulak çınlaması, görme kaybı, ayak ve ellerde güçsüzlük ve his kaybı, yutma güçlüğü, bel, sırt, boyun ve karında şiddetli ağrı, kusma, uyku apnesi, göğüste sıkışma ve yanma hissi, aşırı kilo kaybı, ağır mide ve sindirim sistemi sorunları yaşıyor.

Vücut ağırlığı 41 kiloya düşen ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği belirtilen Kuday, yaşamını yatağa bağlı ve ancak başkalarının yardımı ile sürdürebiliyor.

Ailesi ve avukatları tarafından verilen bilgiye göre; 8 yıl önce tutuklanan Kuday’ın sağlık sorunları olmasına rağmen hastaneye sevk talepleri uzun süre ciddiye alınmadı. Nihayetinde Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevki yapılan Abdulkadir Kuday’a 2019'da bel fıtığı teşhisi konuldu ve Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2021 yılı Mayıs ayında ameliyat edildi. Ancak ameliyattan sonra durumu daha da kötüye gidince yapılan tetkiklerle ALS hastası olduğu tespit edildi.

Kuday için düzenlenen Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne ait 1 Aralık 2021 tarihli sağlık kurulu raporunda; “… 5275 Sayılı Kanun kapsamında ağır hasta olup engellilik halinin olduğu, infazının 6 ay geri bırakılması gerektiği” belirtildi ve bu süre içinde Kuday’ın R Tipi bir hapishaneye sevki önerildi. Adli Tıp Kurumu ise 24 Aralık 2021 tarihli raporunda 3’er aylık sürelerle sağlık durumu hakkında rapor alınması koşulu ile Kuday’ın infazına devam edilebileceğini belirtti.

Adli Tıp Kurumu'nun raporu üzerine Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevki yapılan Kuday’a uygulanan tedavilerden olumlu bir sonuç alınamadı ve hastalığı hızla ilerledi. Kuday 28 Kasım 2022 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na yeniden infaz erteleme talebinde bulundu ancak bu talebine Adli Tıp Kurumu tarafından yine olumsuz rapor düzenlendi.

Sonrasında sevk edildiği Çam ve Şakura Hastanesi de 16 Ocak 2023 tarihli Sağlık Kurulu Raporu’nda sağlık durumunu değerlendirdi ve bu durumda hapiste tutulamayacağını, infazının ertelenmesi gerektiğini açıkladı. Bu rapor üzerine yeniden sevk edildiği Adli Tıp Kurumu kararını değiştirmedi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı’nın 20/1 Nolu genelgesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı affı için başvuru yapıldı ancak bundan da bir sonuç alınamadı.”