"Ağır hasta mahpus Hanife Arslan serbest bırakılsın"

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, “F Oturması”nın 642’ncisni İHD Şube binası önünde gerçekleştirdi.

Eylemde bu hafta Van T Tipi Cezaevi'nde tutulan 80 yaşındaki ağır hasta tutuklu Hanife Arslan’ın durumuna dikkat çekildi. Açıklamaya İHD Eş Genel Başkanı Eren Kesin'in yanı sıra çok sayıda hak savunucusu katıldı.

MA’nın haberine göre açıklamayı İHD İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyon üyesi Mehmet Acettin okudu.

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin hasta tutsakların iyileşmesine engel olduğunu belirten Acettin, 2018-2023 yılları arasında toplam 2 bin 258 tutsağın cezaevlerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Acettin, “Bu ölümlerin sonuncusu, ölüm sınırına gelene kadar hapiste bekletilip, 30 yıllık infazını tamamlamasına 74 gün kala 16 Şubat günü serbest bırakılan ve 11 Temmuz’da hayatını kaybeden kanser hastası Mehmet Ali Yaşa oldu” diye hatırlattı.

“Kişisel bakımını yardımla yapabiliyor”

Halen Van T Tipi Cezaevi’nde tutulan 80 yaşındaki ağır hasta tutsak Hanife Arslan’ın durumunu paylaşmak için bir araya geldiklerini aktaran Acettin, Arslan’ın KOAH, mide ülseri, diyabet, kalp ve yüksek tansiyon hastası olup, eklemlerde sıvı azalmasına bağlı yoğun ağrı olduğunu söyledi. Ayrıca Covid 19 sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle nefes almakta zorlandığını belirten Acettin, “Bu hastalıklarına eklenen yaşlılığa bağlı sorunları ile olumsuz hapishane koşullarında yaşamını sürdürmeye çabalayan Hanife Arslan, kişisel bakımını dahi başkalarının yardımı ile yapabilmektedir” diye konuştu.

"Anneme pişmanlık dayatılıyor"

Acettin, Aslan’ın kızının verdiği bilgileri şu şekilde paylaştı: “Ağır hastalıkları ve yaşına rağmen 2021 yılında tutuklanan ve halen hapiste tutulan Hanife Arslan, engellilere uygun olmayan koğuş tuvaletinde düştü ve sonucunda dişleri kırıldı. Önceleri bu durumu görmezden gelen idare ise ancak bu konuda kamuoyu oluştuktan sonra, tuvalete klozet yaptırdı ve Hanife Arslan’ı doktora götürdü. ‘Doktoru, ‘5 yıl önce olman gereken ameliyatı şimdi kesinlikle olman gerekiyor’, demesine rağmen, annem, hapishanede olduğu için, ‘kimseye yük olmak istemiyorum, bu yüzden ameliyat olamam’ diyor ve doktoru da bu fikri destekliyor. Ayrıca, anneme pişmanlık dayatılıyor, kabul etmediği için de serbest bırakılmıyor.”

Yekililere çağrı

Cezaevleri koşullarında yeterli tedavi ve bakım sağlanamayacağı için ameliyat olamayan, hastalık nedeniyle serbest bırakılması için pişmanlık göstermeye zorlanan Arslan’ın sağlık ve yaşam hakkının korunabilmesi için serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Acettin, yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye, kamuoyunu da duyarlılığa çağırdı.