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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 17:15
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2024 17:23
2 dk Okuma

Ağır hasta mahpus Gemicioğlu yoğun bakıma kaldırıldı

Genel Cerrahi Bölümü’nde tedavi altına alınan Gemicioğlu’nun kolon kanserinin ileri aşamaya geçmesi nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, yaşlı bir erkek görülüyor. Yatağa uzanmış bir halde, sağ elini hafifçe kaldırmış, sanki birine selam verir ya da vedalaşır gibi bir pozisyonda duruyor. Yüzü solgun ve ifadesiz, yorgun bir hali var. Saçları kısa ve gri tonlarında, yüzü ise sakalsız ve temiz. Üzerinde koyu renkli bir giysi bulunuyor. Arka planda ise yatak örtüsü ya da çarşaf benzeri bir doku dikkat çekiyor. Fotoğraf, yaşlı erkeğin zor bir dönem geçirdiğini ya da hasta olduğunu hissettiren bir atmosfer sunuyor.
Fotoğraf: MA

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 3 Ekim’den beri tutulan 67 yaşındaki ağır hasta mahpus Abdurrahman Gemicioğlu 25 Ekim akşamı rahatsızlandı.

MA'daki habere göre, Gemicioğlu, rahatsızlanması üzerine cezaevinden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Genel Cerrahi Bölümü’nde tedavi altına alınan Gemicioğlu’nun kolon kanserinin ileri aşamaya geçmesi nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Ailesinin ziyareti engellendi

Askerlerin, durumu ağır olan Gemicioğlu’nun ailesinin hastane ziyaretini de engellediği haberde yer alan bilgilerden. Ailenin MA'ya aktardığı bilgiye göre, Savcılık tarafından refakat etme izni verilmesine rağmen, yoğun bakım ünitesi önünde bekleyen askerlerin ailesinin sadece 5 dakika Gemicioğlu’nu görme izni verdiği kaydedildi.

Bazı sayılar

Adalet Bakanlığı 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle toplam 403 hapishanenin 295.328 kişilik kapasitesinin olduğunu açıklamıştır. Bakanlığın 1 Temmuz 2024'te açıkladığı verilere göre ise hapishanelerde 342.526 mahpus bulunuyor.

İHD Merkezi Hapishaneler Komisyonunun Nisan 2022 tespitlerine göre Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır olmak üzere 1517 mahpus bulunuyor. 2022 yılında hapishanelerde 76 kişi hayatını kaybetti, içlerinden 35’i hastalıkları nedeni ile yaşamını yitirdi.

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(EMK)

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