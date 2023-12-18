Ağır hasta mahpus Dicle Bozan için İnsan Hakları Komisyonuna başvuru

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, ağır hasta mahpus Dicle Bozan ile ilgili Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’na başvuru yaptı.

Başvuru dilekçesinde, Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan Dicle Bozan’ın tedavi hakkına erişemediği belirtildi.

İHD’nin Nisan 2022 tarihli hasta mahpuslar raporuna göre, cezaevlerinde, 651’i ağır olmak üzere en az 1517 hasta mahpus bulunuyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Kasım 2023 itibari ile 405 hapishanede 273 bin 405 tutuklu ve hükümlü var.

“Yaralarına kendisi pansuman yaptı”

Dilekçede, Bozan hakkında şu bilgiler yer aldı:

“2017 yılı Nisan ayında Dersim’de bir çatışmada ağır yaralı olarak yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir bacağı diz altından ampute edildi, bağırsakları için kolostomi torbası takıldı. Ancak diğer bacağındaki şarapnel parçaları çıkarılmadan ve tedavisi tamamlanmadan Elâzığ T Tipi Cezaevine sevk edildi.

Elazığ Cezaevi’ndeki tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle, 2018 yılında ameliyat olması için İzmir Menemen R Tipi Hapishanesi’ne gönderildi. Geçirdiği kolostomi işlemi sonrasında kesin tedavisi için en geç 3 ay içinde ameliyat olması gereken Bozan’ın ameliyatı ve tedavisi yapılmadı.

Hijyenik bir ortamda sürekli biçimde pansuman edilmesi gereken yaralarına rağmen Bozan, dışarıda olan bağırsaklarını, kolostomi torbasını her gün kendisi temizlemek zorunda kaldı. Yaralarına kendisi pansuman yaptı, sıcak su olmadığı için küçük bir demlikte su ısıtarak ve yaralarını poşetlerle sararak banyo-temizlik ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı, bu haldeyken hücre temizliği dahil her işini yine kendisi yaptı.

İzmir Devlet Hastanesindeki doktorlarca 3 ay içinde ameliyat olması gerektiği belirtildi. Ancak buna rağmen, ameliyat ve diğer tedavileri yapılmadan üstelik tüm sevk talepleri de reddedilerek 28 Mayıs 2018’de yeniden Elazığ Kadın Cezaevine gönderilmiştir.

Elâzığ T Tipi Kadın Hapishanesindeyken sağlık koşulları elvermediği halde 5 kez ring aracılığı ile hastaneye kaldırıldı. Ancak bu 5 gidişte de hiçbir doktora çıkarılmadan tekrar cezaevine geri götürüldü.

Bacağındaki protezin ağır ve eski tarz olması nedeniyle tuvalette rahat çıkamıyor, yürüme ve hareket etmede güçlük çekiyor. Protezin 5 yıl kullanım zorunluğu olduğu gerekçesiyle yeni bir protez de hala temin edilmiyor. Aynı zamanda migren ve epilepsi hastası ve kalp rahatsızlığı da bulunuyor.

Cezaevinde kalmasının sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturacağına dair sağlık raporları bulunan mahpusun, tedaviye erişimi ve sağlığı için savcılığa ve mahkemeye yapılan tüm tahliye başvuruları da sonuçsuz kaldı.”

Talepler Başvuruda, komisyondan talepler şöyle sıralandı: · Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki koşullarının yerinde incelemesi ve kendisiyle görüşülmesi, · Sevk edildiği cezaevlerinde yaşadığı hak ihlallerini tespit ederek bu hak ihlallerinin failleri ve sorumlulukları hakkında etkin adli ve idari soruşturma yürütülmesi için girişimlerde bulunulması, · Cezaevinde kalması durumunda hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı ve cezaevinde hayatını tek başına idame ettirip ettiremeyeceğine dair hususun netlik kazanması açısından ATK’ya sevkini sağlaması, · 5 yıl kullanım zorunluğu olduğu gerekçesi ile değiştirilmeyen ve mahpusa sürekli acı veren protezin değiştirilmesi başta olmak üzere ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması için Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşme sağlanması.

(AS)