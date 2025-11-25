Ağır fiziksel şiddet sonucu ölen çocuk işçi soruşturmasında 3 kişi açığa alındı

Urfa, Bozova'da bir marangoz atölyesinde kalfa H.A'nın ağır fiziksel şiddete maruz bıraktığı MESEM'li 15 yaşındaki çocuk işçi M.K'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

M.K'nin yaralı halde kaldırıldığı Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde kıyafetleri kaybolmuştu. Hastanede görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli 'delil karartma' şüphesiyle açığa alındı.

Dosyaya savcılık tarafından gizlilik kararı getirildi.

Ne olmuştu?

Urfa'nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K, kalfası H.A ve kimliği açıklanmayan bir arkadaşı tarafından işkenceye maruz bırakıldı. Ağır yaralanan Muhammed Kendirci, ihbar üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Önce Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kalfa H.A, adli kontrol şartıyla önce serbest bırakıldı ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.