ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2025 14:32
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 16:40
1 dk Okuma

Ağır fiziksel şiddet sonucu ölen çocuk işçi soruşturmasında 3 kişi açığa alındı

Urfa'nın Bozova ilçesinde aynı iş yerindeki kalfa H.A tarafından ağır fiziksel şiddete maruz bırakılan çocuk işçinin yaralı halde kaldırıldığı hastanede çalışan 3 kişi 'delil karartma' şüphesiyle açığa alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ağır fiziksel şiddet sonucu ölen çocuk işçi soruşturmasında 3 kişi açığa alındı

Urfa, Bozova'da bir marangoz atölyesinde kalfa H.A'nın ağır fiziksel şiddete maruz bıraktığı MESEM'li 15 yaşındaki çocuk işçi M.K'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

M.K'nin yaralı halde kaldırıldığı Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde kıyafetleri kaybolmuştu. Hastanede görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli 'delil karartma' şüphesiyle açığa alındı.

Dosyaya savcılık tarafından gizlilik kararı getirildi.

Urfa'da ustasının ağır fiziksel şiddete maruz bıraktığı çocuk işçi öldü
Urfa'da ustasının ağır fiziksel şiddete maruz bıraktığı çocuk işçi öldü
20 Kasım 2025

Ne olmuştu?

Urfa'nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K, kalfası H.A ve kimliği açıklanmayan bir arkadaşı tarafından işkenceye maruz bırakıldı. Ağır yaralanan Muhammed Kendirci, ihbar üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Önce Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kalfa H.A, adli kontrol şartıyla önce serbest bırakıldı ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk hakları çocuk işçi urfa MESEM
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git