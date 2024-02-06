Ağbaba'dan Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Anketlerde önde çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına katıldı.

Ağbaba, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, Hatay halkının tepkisine rağmen 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilesine ilişkin konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş protesto edildi: Lütfü istifa

Küçükkaya'nın "CHP'nin yetkili kurulları Lütfü Savaş'ı neden aday gösterdi?" sorusunu Ağbaba, şu yanıtı verdi:

"Genel Başkanımız en başından beri 'Ankete bakacağım, vatandaş ne diyor ona bakacağım' dedi. Anketlerin tamamında Lütfü Savaş önde çıktı. Genel Başkanımız Savaş'ı aday göstermeseydi 'Kurultay nedeniyle hesaplaşıyor' denilecekti. Bundan da biraz uzak duruldu. Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel merkezimiz yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım."

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Deprem sonrasında istifası istenmişti

Lütfü Savaş, en büyük yıkımın Hatay'da yaşanmasının ardından 'istifası' istenmişti. Savaş ise tepkilere, 'Ben istifa edeceksem 10 ilin belediye başkanı da istifa etmeli' demişti: "Hesap verilmesi gerekiyorsa kurum, kuruluşlar ve kişiler verir. Bizim hesap vermemiz gerekiyorsa biz de veririz. Biz depremi 7.9 hissettik ama bunun yıkıcı gücü için 15 şiddetinde diyorlar."

23 Şubat 2023'te katıldığı yayında "Neden en büyük yıkım Antakya'da oldu?” sorusuna Savaş, “Burada tek bileşen belediye değil. Bunun hesabı verilecekse herkesin vermesi lazım. Yaralarımızı sardıktan sonra ben her aşamayı anlatayım” diye cevap vermişti.

(RT)