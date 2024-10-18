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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 17:48
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2024 17:59
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Ağbaba'dan DEM Parti'ye: Çözümün adresi TBMM'dir

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, DEM Parti'nin 'CHP olmadan olmaz' sözlerine yanıt verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi ne inisiyatif alması gerekirse alacaktır ancak her zaman söylediğimiz gibi her meselenin çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ağbaba'dan DEM Parti'ye: Çözümün adresi TBMM'dir
*Fotoğraf: AA

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, önceki gün yaşanan depremin ardından Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yurttaşlarla buluştu.

Halkın sorunlarını dinleyen Ağbaba, daha sonra ‘yeni süreç’ tartışmalarına ilişkin konuştu.

Ağbaba, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın dün akşam gazetecilerle yaptığı toplantıda "CHP olmadan olmaz" sözlerine yanıt verdi.

"Meselenin çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" diyen Ağbaba, şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli’nin DEM partisi milletvekillerinin ellerini sıkmasından biz rahatsız değiliz. Doğru olan da budur, siyasi meşru seçilmiş insanların birbiriyle el sıkışması doğrudur. Geçmişteki Devlet Bahçeli’nin söylediği; 'DEM kapatılmalıdır, DEM’e para verilmemelidir, bunlar Meclis'ten atılmalıdır' diyen Sayın Bahçeli çok keskin bir dönüşle DEM’lilerle el sıkıştı.

"Tabi bu çözüm süreciyle ilgili şunu söylemek lazım; Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ne Devlet Bahçeli'nin hapsettiği yerde ne de Bakırhan'ın işaret ettiği yerde değiliz. Biz kendi siyasetimizi, kendi inandığımız siyaseti savunmaya devam edeceğiz.

"Başkanımız da ifade etti; anaların gözyaşları dinlemelidir, şehit haberlerini artık almamalıyız. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ne inisiyatif alması gerekirse alacaktır ancak her zaman söylediğimiz gibi her meselenin çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 2013’te yapılan ve büyük şovla açıklanan çözüm sürecinde sonra Türkiye’nin neler yaşadığını hep beraber gördük. O zaman da söyledik bu zamanda da söylüyoruz; bu çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir."

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
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