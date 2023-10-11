Agatha Christie'nin 'Doğu Ekspresinde Cinayet'i tiyatro sahnesinde

Polisiye yazarı Agatha Christie’nin "Doğu Ekspresinde Cinayet" romanı görsel efektlerle Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde izlenebilir. Oyunun lansmanı Agatha Christie’nin oyunu yazdığı İstanbul’daki Pera Palas Hotel’de yapıldı.

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1933'te Agatha Christie’nin İstanbul Pera Palas’ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri "Doğu Ekspresinde Cinayet" bu sezon ilk kez Türkiye'de Tiyatro Ak’la Kara’da sahneleniyor.

Christie'nin ünlü dedektifi Hercule Poirot'u Atilla Şendil oynuyor. Atilla Şendil ve Savaş Özdural'ın yönettiği oyunda; Nazan Diper, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun, Kerem Tataroğlu rol alıyor.

Agatha Christie kimdir?

Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden İngiltereli yazar. Dedektif Hercule Poirot ve Miss Jane Marple karakterlerinin yaratıcısı. 113 dile çevrilen 100'ü aşkın kitabının bugüne kadar dünya çapında iki milyardan fazla sattığı tahmin ediliyor.

15 Eylül 1890'da Güney Batı İngiltere'nin Torquay kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybeden Christie'yi annesi yetiştirdi. Eğitimini ev ortamında alan yazar, çocukluğunu yazdığı öykülerle renklendirdi ve bu sayede kalemini geliştirmeye de başlamış oldu.

16 yaşına geldiğinde şan eğitimi almak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

1914'te Albay Archibald Christie ile evlendi, eşiyle birlikte Fransa'ya yerleşti ve artık burada yaşamaya başladı.

Christie 14 yıllık evliliğin ardından uzun süredir hayalini kurduğu Doğu Ekspresi seyahatine imkân buldu. Bu yolculuk ile Bağdat'a ulaşan Christie, Ur'daki arkeolojik kazı alanını da ziyaret etti.

Christie, bir süre sonra burada tanıştığı arkeolog Max Mallowan ile ikinci evliliğini yaptı ve Mallowan ile birlikte kitaplarına ilham kaynağı olacak kültür seyahatleri yapmaya devam etti. 12 Ocak 1976 yılında hayatını kaybetti.

Agatha Christie, 1920 yılında yayınladığı ilk polisiye romanı olan Ölüm Sessiz Geldi (The Mysterious Affair at Styles) ile meşhur Belçikalı Dedektif Hercule Poirot karakterini yarattı. Savaş yıllarının ardından da yazmaya devam etti ve önce diğer meşhur karakterleri olan Tommy ve Tuppence'i, ardından ise Miss Jane Marple karakterini yarattı. (AÖ)