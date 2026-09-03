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YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 13:04 3 Eylül 2026 13:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 13:33 3 Eylül 2026 13:33
Okuma Okuma:  2 dakika

Ağaç AŞ işçileri kazandı

126 gün süren direniş zaferle sonuçlandı. Ağaç AŞ işçileri işe iade edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ağaç AŞ işçileri kazandı
Fotoğraf: bianet
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ’de çalışırken “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” gerekçesiyle işten çıkartılan işçiler direnişlerini kazanımla sonuçlandırdı.

126 gündür Saraçhane’de eylem yapan işçiler sürecin sonunda işe iade edildiklerini duyurdu.

İşçiler “Mücadelede en önemli şeyin dayanışma olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bizlerle dayanışmada bulunan tüm emek dostlarına çok teşekkür ediyoruz.” diye açıklama yaptı.

Ne olmuştu?

2022'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB’de “550 terörist var” açıklamasıyla hedef gösterilen İBB işçileri, bu açıklamanın ardından ikinci kez güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu. Yaklaşık 150 işçi vergi borçları ve 1 Mayıs’a katılmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

İşçilerden 21’i 30 Nisan’dan beri DİSK BTO-Sen’in öncülüğünde Saraçhane’de direniyordu. İşçiler, işe iade taleplerine karşılık somut bir adım atılmamasına karşılık 11 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.14 günlük açlık grevinin ardından yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine işçiler açlık grevlerine ve direnişlerine ara vermişti.

Ağaç AŞ işçileri İBB’den haklarını alma yolunda
Ağaç AŞ işçileri İBB’den haklarını alma yolunda
26 Ağustos 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ağaç AŞ ağaç aş işçileri
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