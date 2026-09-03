Ağaç AŞ işçileri kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ’de çalışırken “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” gerekçesiyle işten çıkartılan işçiler direnişlerini kazanımla sonuçlandırdı.

126 gündür Saraçhane’de eylem yapan işçiler sürecin sonunda işe iade edildiklerini duyurdu.

İşçiler “Mücadelede en önemli şeyin dayanışma olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bizlerle dayanışmada bulunan tüm emek dostlarına çok teşekkür ediyoruz.” diye açıklama yaptı.

✊ İBB’ye bağlı Ağaç A.Ş.’den güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten çıkarılmış olan işçilerin direnişi, 126. gününde kazanımla sonuçlandı.



🗣️"Mücadeledeki en önemli şeyin dayanışma olduğunu tekrar görmüş olduk"



/ @ibbagaciscileri pic.twitter.com/jp8QTIFupn — bianet (@bianet_org) September 2, 2026

Ne olmuştu?

2022'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB’de “550 terörist var” açıklamasıyla hedef gösterilen İBB işçileri, bu açıklamanın ardından ikinci kez güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu. Yaklaşık 150 işçi vergi borçları ve 1 Mayıs’a katılmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

İşçilerden 21’i 30 Nisan’dan beri DİSK BTO-Sen’in öncülüğünde Saraçhane’de direniyordu. İşçiler, işe iade taleplerine karşılık somut bir adım atılmamasına karşılık 11 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.14 günlük açlık grevinin ardından yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine işçiler açlık grevlerine ve direnişlerine ara vermişti.

Ağaç AŞ işçileri İBB’den haklarını alma yolunda

(HA)