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YT: Yayın Tarihi: 26.08.2026 16:13 26 Ağustos 2026 16:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.08.2026 16:37 26 Ağustos 2026 16:37
Okuma Okuma:  2 dakika

Ağaç AŞ işçileri İBB’den haklarını alma yolunda

İBB iştiraki Ağaç AŞ’de işten çıkarılan işçiler eylemlerine ve açlık grevlerine belediye yönetimiyle yaptıkları görüşmenin olumlu geçmesi üzerine ara verdi.

Eylül Özer
Eylül Özer

Eylül Özer
Görseli Büyüt
Ağaç AŞ işçileri İBB’den haklarını alma yolunda
Fotoğraf: Eylül Özer / bianet
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ’de çalışırken “güvenlik soruşturması” ve “arşiv araştırması” gerekçesiyle işten çıkartılan emekçilerin durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

İşine son verilen 150 işçiden 21’i 30 Nisan’dan beri Saraçhane’de eylem yapıyordu. İşe iade taleplerine karşılık somut bir adım görmeyen işçiler 11 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.

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İşçiler, direnişlerinin 117. gününde (24 Ağustos Pazartesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşçiler görüşmenin olumlu geçtiğini, eylemlerine ve açlık grevlerine bir hafta ara vereceklerini duyurmak için Saraçhane’de bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına DİSK Birleşik Tarım Orman Sendikası Mehmet Çak ile DİSK Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da katıldı.

“Diyalog süreci henüz tamamlanmadı”

Burada konuşan Ağaç AŞ direniş sözcüsü Kezban Karlık, 14 gün önce başladıkları açlık grevini hatırlatarak konuşmasına başladı. Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede işçilerin iki talebinin karşılık bulduğunu söyledi. Bu talepleri de şöyle sıraladı:

“Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında yapılacak değerlendirmelerde masumiyet karinesinin esas alınması, isimlerimizin lekelenmeme hakkının gözetilmesi,

Her bir arkadaşımızın durumunun kurul tarafından yeniden değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sürecine temsilcilerimizin katılımının da sağlanması…”

İlk adımların bu hafta sonuna doğru atılacağını söyleyen Karlık, diyalog sürecinin sağlıklı ilerlemesi adına açlık grevlerine ve eylemlerine bir hafta ara vereceklerini açıkladı. Ayrıca bu taleplerin eylem yapan 21 kişiyi kapsadığını belirtti. Sonrasında ise şunlar ekledi:

“Başlayan diyalog ve çözüm sürecinin sağlıklı biçimde ilerlemesine katkı sunmak ve ortaya konulan olumlu iradeye iyi niyetle karşılık vermek amacıyla açlık grevimize ve eylemimize ara verme kararı aldık.

Ancak gelinen aşamayı doğru ifade etmek açısından özellikle belirtmek isteriz: süreç olumlu ilerlemektedir, ancak henüz tamamlanmış değildir. Şu aşamada beklentimiz, görüşmede karşılık bulan hususların somut olarak hayata geçirilmesi ve başlayan bu sürecin tüm arkadaşlarımız açısından hakkaniyetli, olumlu ve kalıcı bir çözümle sonuçlanmasıdır.

Umuyoruz ki görüşmede karşılık bulan hususlar somut olarak hayata geçirilecek ve yeni bir eylem süreci başlatmamıza gerek kalmayacaktır.”

Karlık, basın açıklamasını direnişleri ve açlık grevleri süresinde sağlık desteği sunan Türk Tabipleri Birliği’ne ve mücadelelerini kamuoyuna taşıyan basın emekçilerine teşekkür ederek bitirdi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ağaç AŞ ağaç aş işçileri İBB
Eylül Özer
Eylül Özer
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Ağustos 2026 bianet stajyeri. Boğaziçi Üniversitesi felsefe ve sosyoloji bölümleri 3. sınıf öğrencisi. Kadın, LGBTİ+, işçi hakları ve emek mücadelesi alanlarında habercilikle ilgileniyor. 

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