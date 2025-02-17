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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 16:42
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2025 16:42
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Afyon’da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 48 kişi yakalandı

Dövüşmeye zorlanan 12 köpek, Dinar Belediyesi’nin barınağına teslim edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Afyon’da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 48 kişi yakalandı
Fotoğraf: Kaan Müjdeci’nin ilk uzun metrajı "Sivas" filminden bir kare.

Afyon’un Sandıklı ilçesinde köpek dövüştürdükleri iddia edilen 48 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Örenkaya köyünde organize halde yasa dışı köpek dövüşleri yapılacağı bilgisi aldı.

Belirlenen adrese giden Jandarma Suç Araştırma ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerince 48 şüpheli, köpek dövüş alanından kaçmaya çalışırken yakalandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre dövüşmeye zorlanan 12 köpek, Dinar Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim edildi.

Suçun kapsamı

Türkiye'de köpek dövüştürmek, Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında suç sayılıyor.

1. Hayvanları Koruma Kanunu (5199 Sayılı Kanun)

  • Madde 14/a: Hayvanlara zarar vermek, acımasız ve kötü muamelede bulunmak, fiziksel veya psikolojik zarar vermek yasaktır.
  • Madde 14/i: Hayvan dövüştürmek yasaklanmıştır. Dövüştüren kişilere idari para cezası verilir.

2. Türk Ceza Kanunu 

  • TCK 151/2: Sahipli hayvana zarar vermek mala zarar verme suçu sayılır ve 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.
  • TCK 228: Kumar oynatmak suçtur. Köpek dövüşü üzerinden bahis oynatılması durumunda, organizatörlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilebilir.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
köpek dövüşü hayvan dövüştürme suçu 5199 sayılı hayvanları koruma yasası türk ceza kanunu
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