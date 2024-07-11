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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2024 09:20
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2024 09:25
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Afyon’da 4,4 büyüklüğünde deprem

İlk deprem sonrası 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Afyon’da 4,4 büyüklüğünde deprem
Görsel: Canva

Afyon'da bugün saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası yurttaşların çoğu evlerini terk etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ilk deprem sonrası 06.30'da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelirken o da yaklaşık 5 saniye sürdü.

Çevre kentlerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi. (TY)

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Afyon Deprem afad
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