Afyon’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afyon'da bugün saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası yurttaşların çoğu evlerini terk etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ilk deprem sonrası 06.30'da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelirken o da yaklaşık 5 saniye sürdü.

Çevre kentlerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi. (TY)