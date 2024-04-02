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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 13:57
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 14:00
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Afşin Elbistan Termik Santrali’nde yangın: Üç işçi ağır yaralandı

Müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Afşin Elbistan Termik Santrali’nde yangın: Üç işçi ağır yaralandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Uzmanların 6 Şubat Maraş depremlerinden sonra acilen denetlenmesi gerektiğini söylediği Afşin Elbistan A Termik Santrali’nin dördüncü ünitesinde bugün yangın çıktı.

Çelikler Holding Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Afşin A Kömürlü Termik Santralinde çıkan yangında üç işçi ağır yaralandı.

Elbistan’ın Sesi ve Yeşil Afşin’de yer alan habere göre, yangın santralin dördüncü ünitesindeki bakım esnasında, kazandaki kömürün tutuşması sonucu çıktı.

Vücutlarında yanıklar meydana gelen İ.S., G.B. ve E.T. adlı işçiler, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Ek iki ünite

Haziran 2023’te de B Termik Santrali'nin Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD) bakım onarım sırasında yangın çıkmış ve yangın beş saat sonra kontrol altına alınabilmişti.

Santralle ilgili bir diğer gelişme ise, santrale 688 MW kapasiteye sahip iki ünite daha eklenmesi. Enerji Günlüğü'nde yer alan bilgiye göre, Çelikler Holding, iki ünitenin ilâvesi için Çinli buhar türbini üreticisi Dongfang şirketi ile anlaştı.

Halihazırda Afşin Elbistan A ve B Termik Santrallerinde toplam sekiz ünitede 2795 MW kapasite mevcut. (TY)

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