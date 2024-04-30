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Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 11:47
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2024 11:47
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Afşin-Elbistan'daki kömürlü termik santrallerin kapatılması talebi

Afşin-Elbistan'da yeni kömürlü termik santral planlarının iptal edilmesi için toplanan 16 bin imza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teslim edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Afşin-Elbistan'daki kömürlü termik santrallerin kapatılması talebi
Fotoğraf: Change.org

Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, yürüttüğü imza kampanyasında Afşin-Elbistan'da yeni kömürlü termik santral planlarının iptal edilmesini ve mevcut santrallerin planlı bir şekilde kapatılmasını talep ediyor.

Platform üyeleri adına Avukat Özgür Çıkın tarafından, Change.org platformu üzerinden toplanan 16 bin imza dün (29 Nisan) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teslim edildi. 

Afşin Elbistan A Termik Santrali V. ve VI. Ünite İlavesi projesi ile için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna ilişkin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı 2 Nisan 2024'te yapılmış ve platform üyelerinin yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri de toplantıya katılarak itirazlarını sunmuşlardı. 

“Tarım arazisi kalmadı”

Bakanlığın ÇED raporuyla ilgili nihai kararını henüz açıklamadığını belirten Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu’ndan Mehmet Dalkılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Yıllardır çalışan santraller bölgemizde sağlıklı insan ve verimli tarım arazisi bırakmadı.  Akciğer ve solunum hastalıkları son derece yaygın. Deprem süreci ile zaten zarar gören bölgemizde artık daha fazla hayatımızı zorlaştıracak projeler istemiyoruz. Temiz ve sağlıklı bir çevrede insan onuruna yakışır şekilde yaşamak istiyoruz.

“Bu alanda çalışan STK’ların katkıları ile bilimsel verilerle yaptığımız itirazlarımız dikkate alınsın ve orada yaşayan bizlerin ve çevremizin üzerinde kabul edilemez etkileri olacak olan bu projeye dair Bakanlık olumsuz kararını versin istiyoruz.”

Avukat Özgür Çıkın ise “Yetkililerin bu çağrıya duyarsız kalmayarak ÇED raporuna olumsuz yönde görüş bildireceklerini ümit ediyoruz. Emeği geçen herkesin eline sağlık, bölge halkı adına minnet ve teşekkürlerimizi bildiririz,” diye görüşlerini iletti.

İlgili kampanyaya buradan ulaşabilirsiniz. (TY)

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