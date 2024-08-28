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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 09:12
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2024 09:13
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Afrika Birliği: M çiçeği küresel bir sağlık sorunu

Africa CDC Genel Müdürü Kaseya, 26 Ağustos itibarıyla 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 bin 863 vaka ve 622 ölüm tespit edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Afrika Birliği: M çiçeği küresel bir sağlık sorunu

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya, m çiçeği (mpox) salgınındaki gelişmelere dair açıklama yaptı.

M çiçeği salgınını sadece Afrika'nın sağlık sorunu olarak görmenin uygun olmayacağını belirten Kaseya, 26 Ağustos itibarıyla 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 bin 863 vaka ve 622 ölüm tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) m çiçeğiyle ilgili iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti; hastalığın yeni bir türü olan ve Clade Ib adlı varyant Afrika'da hızla yayılıyor.

Kaseya, “M çiçeği öncelikle Afrika'da ama aynı zamanda küresel olarak da önemli bir sağlık sorunudur” dedi.

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AfB olarak salgınla mücadele için çalışmaları sürdüğünü ifade eden Kaseya, Orta Afrika'nın salgından en çok etkilenen bölge olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü, “Maymun çiçeği” olarak bilinen hastalığın adını 28 Kasım 2023'te "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "Mpox – M çiçeği" olarak değiştirmişti.

(AS)

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/haber/prof-dr-ceyhan-hakkinda-m-cicegi-aciklamalari-nedeniyle-suc-duyurusu-298885
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/haber/ankara-il-saglik-mudurlugu-m-cicegi-karantinasini-yalanladi-298860
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/haber/bakan-memisoglu-m-cicegi-tanisi-konulursa-hemen-aciklayacagiz-298836
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/haber/abd-ve-japonya-kongoya-m-cicegi-asisi-gonderiyor-298799
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/haber/m-ciceginin-yeni-varyanti-yayilimi-hizlandirdi-298604
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