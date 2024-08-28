Afrika Birliği: M çiçeği küresel bir sağlık sorunu

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya, m çiçeği (mpox) salgınındaki gelişmelere dair açıklama yaptı.

M çiçeği salgınını sadece Afrika'nın sağlık sorunu olarak görmenin uygun olmayacağını belirten Kaseya, 26 Ağustos itibarıyla 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 bin 863 vaka ve 622 ölüm tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) m çiçeğiyle ilgili iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti; hastalığın yeni bir türü olan ve Clade Ib adlı varyant Afrika'da hızla yayılıyor.

Kaseya, “M çiçeği öncelikle Afrika'da ama aynı zamanda küresel olarak da önemli bir sağlık sorunudur” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan 11 soruda m çiçeği

AfB olarak salgınla mücadele için çalışmaları sürdüğünü ifade eden Kaseya, Orta Afrika'nın salgından en çok etkilenen bölge olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü, “Maymun çiçeği” olarak bilinen hastalığın adını 28 Kasım 2023'te "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "Mpox – M çiçeği" olarak değiştirmişti.

(AS)