ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Nisan 2025 16:47
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2025 16:52
2 dk Okuma

Afganistanlı maden işçisi cinayeti davasında itiraz ve HSK'ye şikayet

Avukat Şeker, gerekçeli kararın iki gün içinde yüzeysel olarak hazırlandığını, gerekçeli kararın çelişkili ve denetlenemez olduğunu savundu ve heyet hakkında disiplin cezalarının uygulanmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Afganistanlı maden işçisi cinayeti davasında itiraz ve HSK'ye şikayet
Fotoğraf: AA

Afganistanlı  maden işçisi Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin 9 Kasım 2023'te yakılmış halde bulunması üzerine görülen davada verilen kararın ardından Nourtani’nin ailesinin avukatı yargılamayı yapan Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na giderek suç duyurusunda bulundu.

Maden ocağı sahibi Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu, "iştirak halinde kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmalarına rağmen, mahkeme tarafından "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 8’er ay hapis cezası verilmişti

Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın ise "delil karartma" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Ocak çalışanları Sercan Kayabaş ve Eray Demiro yine delil karartma suçundan 2’şer yıl, Alaattin Çayırlı ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Nourtani'nin ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) giderek mahkeme heyeti hakkında şikayette bulundu.

Şeker, şikayetinde olay yerinde keşif ve reddi hakim taleplerinin "usule aykırı şekilde" reddedildiğini söyledi. Duruşma salonundan hukuka aykırı şekilde çıkarıldığını, yurt dışındaki tanıkların istinabe yoluyla dinlenmediğini, delil değerlendirmesinin taraflı ve yanlı yapıldığını, maktulün "ölüyken yakıldığının kesin olarak tespit edilemeyeceğine" ilişkin raporunun yok sayıldığını vurguladı.

Gerekçeli kararın iki gün içinde yüzeysel olarak hazırlandığını, gerekçeli kararın çelişkili ve denetlenemez olduğunu savundu ve heyet hakkında disiplin cezalarının uygulanmasını talep etti.

 Karar istinafa taşındı

Nourtani’nin ailesi, mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.
İtiraz dilekçesinde, otopsi ve adli tıp raporlarında maktulün sol böbreğinin bulunmadığının tespit edildiği, ayrıca yakma eyleminin cezasız bırakıldığı vurgulandı.

Avukat Şeker, yeni bulgular ışığında kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Göçmen işçiler harcanabilir işçiler olarak görülüyor"
"Göçmen işçiler harcanabilir işçiler olarak görülüyor"
10 Nisan 2025

Ne olmuştu?

Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında kayıtsız ve güvencesiz çalıştırılan Afganistanlı mülteci işçi Vezir Mohammad Nourtani 9 Kasım 2023’te kaçak maden ocağı sahipleri tarafından öldürülmüş ve cenazesi yakılmış halde ormanda bulunmuştu. 

Bunun üzerine jandarma, soruşturma sonrası Nourtani’nin çalıştığı maden ocağının sahibi Enver G. ile birlikte ona yardım ettiği iddia edilen beş kişiyi gözaltına almıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin hazırladığı iddianamede Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporuna da yer vermişti. Otopsi raporunda Nortani’nin iç organlarının yanmış olduğu ve sol böbreğinin olmadığı tespit edilmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Afganistan göçmen Mülteci mülteci işçiler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git