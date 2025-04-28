Afganistanlı maden işçisi cinayeti davasında itiraz ve HSK'ye şikayet

Afganistanlı maden işçisi Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin 9 Kasım 2023'te yakılmış halde bulunması üzerine görülen davada verilen kararın ardından Nourtani’nin ailesinin avukatı yargılamayı yapan Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na giderek suç duyurusunda bulundu.

Maden ocağı sahibi Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu, "iştirak halinde kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmalarına rağmen, mahkeme tarafından "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 8’er ay hapis cezası verilmişti Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın ise "delil karartma" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Ocak çalışanları Sercan Kayabaş ve Eray Demiro yine delil karartma suçundan 2’şer yıl, Alaattin Çayırlı ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Nourtani'nin ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) giderek mahkeme heyeti hakkında şikayette bulundu.

Şeker, şikayetinde olay yerinde keşif ve reddi hakim taleplerinin "usule aykırı şekilde" reddedildiğini söyledi. Duruşma salonundan hukuka aykırı şekilde çıkarıldığını, yurt dışındaki tanıkların istinabe yoluyla dinlenmediğini, delil değerlendirmesinin taraflı ve yanlı yapıldığını, maktulün "ölüyken yakıldığının kesin olarak tespit edilemeyeceğine" ilişkin raporunun yok sayıldığını vurguladı.

Gerekçeli kararın iki gün içinde yüzeysel olarak hazırlandığını, gerekçeli kararın çelişkili ve denetlenemez olduğunu savundu ve heyet hakkında disiplin cezalarının uygulanmasını talep etti.

Karar istinafa taşındı

Nourtani’nin ailesi, mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

İtiraz dilekçesinde, otopsi ve adli tıp raporlarında maktulün sol böbreğinin bulunmadığının tespit edildiği, ayrıca yakma eyleminin cezasız bırakıldığı vurgulandı.

Avukat Şeker, yeni bulgular ışığında kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Göçmen işçiler harcanabilir işçiler olarak görülüyor"

Ne olmuştu? Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında kayıtsız ve güvencesiz çalıştırılan Afganistanlı mülteci işçi Vezir Mohammad Nourtani 9 Kasım 2023’te kaçak maden ocağı sahipleri tarafından öldürülmüş ve cenazesi yakılmış halde ormanda bulunmuştu. Bunun üzerine jandarma, soruşturma sonrası Nourtani’nin çalıştığı maden ocağının sahibi Enver G. ile birlikte ona yardım ettiği iddia edilen beş kişiyi gözaltına almıştı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin hazırladığı iddianamede Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporuna da yer vermişti. Otopsi raporunda Nortani’nin iç organlarının yanmış olduğu ve sol böbreğinin olmadığı tespit edilmişti.

(EMK)