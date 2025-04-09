ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 11:11
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 11:13
3 dk Okuma

Afganistanlı göçmenin sağlık hakkı bürokraside tıkandı

Tebriz Saifi haftada üç kez diyalize girmesi gerekirken, sağlık güvencesi engeline takıldı. Hukuki hakları tanınmıyor, yaşama hakkı risk altında.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Afganistanlı göçmenin sağlık hakkı bürokraside tıkandı

Afganistan’da askerlik yaptığı dönemde ağır işkencelere maruz kalan Tebriz Saifi ve ailesi, yaklaşık on yıl önce Türkiye’ye sığındı.

Uluslararası koruma başvurusuyla Türkiye'de yaşamını sürdüren aile, yaşadıkları tüm hukuki ve sağlık sorunlarına rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bugün 29 yaşında olan Saifi, %99 engelli, diyabet hastası ve görme engelli. Hayatta kalabilmesi için haftada üç gün diyalize girmesi gerekiyor. Ancak Bursa İl Göç İdaresi’nin sağlık güvencesini kapatması nedeniyle bu temel tedaviye erişimi engellenmişti.

Hukuki zaferin ardından keyfi idari engel

Saifi ailesi ilk olarak Yalova’da uluslararası koruma başvurusunda bulundu, ancak başvuruları reddedildi. Açtıkları dava sonucunda bu ret kararı iptal edildi, kimliklerini geri aldılar ve yeniden uluslararası koruma statüsü kazandılar. Ardından Bursa’ya sevk edilen aile, burada ikinci kez bir ret kararıyla karşılaştı. Kimlikleri ellerinden alınarak sağlık hizmetlerine erişimleri engellendi.

Avukat Duygu İnegöllü, idarenin bu işlemi mahkeme kararlarını yok sayarak gerçekleştirdiğini belirterek, “Yürütmenin durdurulmasına rağmen müvekkilimizin sağlık hakkı sistem üzerinden hâlâ kapalı. Bu, açık bir hak ihlalidir ve hayati risk doğuruyor” dedi.

Acil yönlendirme yapıldı, ama çözüm değil

Türkiye İnsan Hakları Vakfı temsilcileri ve avukatlar, 18 Mart 2025'te Bursa İl Göç İdaresi ve hastane yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Sağlık güvencesi aktif hale getirilmemesine rağmen yetkililer, Saifi'nin tedavisini alabilmesi için bazı sözlü taahhütlerde bulundu. Ertesi gün Saifi, evine oldukça uzak olan İstanbul’daki Süleyman Yalçın Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi. Acil servisin kırmızı alanında kaydı açılan Saifi, burada diyaliz hizmeti almaya başladı.

Ancak bu çözüm, geçici ve oldukça zahmetli. Hastaneye servis sağlanmadığı için Saifi, birden fazla toplu taşıma aracıyla, görme engelli olarak hastaneye ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca, kesik parmakları için gerekli plastik cerrahi kontrollerine ulaşamıyor ve düzenli kullandığı ilaçları da cebinden almak zorunda. Bu ay için ilaçların maliyeti 15 bin TL’yi buldu ve dayanışmayla karşılandı.

“Diyaliz alabiliyor olması sevindirici ama sağlık güvencesi açılmadıkça bütüncül tedavi imkânsız” diyen İnegöllü, tek çözümün Bursa İl Göç İdaresi’nin sağlık güvencesini tekrar aktif hale getirmesi olduğunu vurguluyor.

Bursa Tabip Odası ve Af Örgütü'nden çağrılar

Bursa Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu da bir açıklama yaparak, Saifi’nin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Açıklamada, “Bu durum sadece Tebriz Saifi’nin değil, tüm insanlığın ortak vicdanını ilgilendiriyor. Sağlık hakkı evrensel bir haktır ve bu hak göçmenler için de geçerlidir” denildi. Komisyon, sürecin takipçisi olacaklarını da duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü ise Saifi için acil eylem başlattı. Göç İdaresi Başkanlığı’na hitaben hazırlanan dilekçe kamuoyunun imzasına açıldı. Örgüt, Saifi’nin düzenli diyaliz ve tıbbi tedaviye ücretsiz erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İşkence mağduru Afganistanlı aile hayati tehlike ile karşı karşıya
İşkence mağduru Afganistanlı aile hayati tehlike ile karşı karşıya
5 Mart 2025

(EMK) 

Haber Yeri
İstanbul
Afganistan göç afganistanlı göçmenler TİHV
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

Devamını Göster
ilgili haberler
Uluslararası Af Örgütü Afganistanlı sığınmacı Tabriz Saifi için acil eylem başlattı
18 Mart 2025
/haber/uluslararasi-af-orgutu-afganistanli-siginmaci-tabriz-saifi-icin-acil-eylem-baslatti-305534
İşkence mağduru Afganistanlı aile hayati tehlike ile karşı karşıya
5 Mart 2025
/haber/iskence-magduru-afganistanli-aile-hayati-tehlike-ile-karsi-karsiya-305125
Türkiye’de Afganistanlı göçmenler hayatta kalma mücadelesi veriyor
3 Mart 2025
/haber/turkiyede-afganistanli-gocmenler-hayatta-kalma-mucadelesi-veriyor-305065
Afganistanlı işçiyi ‘kaçak maden ocağı kapanmasın’ diye yakmışlar
30 Mayıs 2024
/haber/afganistanli-isciyi-kacak-maden-ocagi-kapanmasin-diye-yakmislar-295934
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Uluslararası Af Örgütü Afganistanlı sığınmacı Tabriz Saifi için acil eylem başlattı
18 Mart 2025
/haber/uluslararasi-af-orgutu-afganistanli-siginmaci-tabriz-saifi-icin-acil-eylem-baslatti-305534
İşkence mağduru Afganistanlı aile hayati tehlike ile karşı karşıya
5 Mart 2025
/haber/iskence-magduru-afganistanli-aile-hayati-tehlike-ile-karsi-karsiya-305125
Türkiye’de Afganistanlı göçmenler hayatta kalma mücadelesi veriyor
3 Mart 2025
/haber/turkiyede-afganistanli-gocmenler-hayatta-kalma-mucadelesi-veriyor-305065
Afganistanlı işçiyi ‘kaçak maden ocağı kapanmasın’ diye yakmışlar
30 Mayıs 2024
/haber/afganistanli-isciyi-kacak-maden-ocagi-kapanmasin-diye-yakmislar-295934
diğer yazıları
Çıplak arama: Yasada yok diyorlar fakat sistematik
9 Nisan 2025
Çıplak arama: Yasada yok diyorlar fakat sistematik
DEM PARTİ KADIN MECLİSİ SÖZCÜSÜ HALİDE TÜRKOĞLU
"Kent uzlaşısı iradedir, kriminalize edilmesi kabul edilemez"
7 Nisan 2025
"Kent uzlaşısı iradedir, kriminalize edilmesi kabul edilemez"
KADINLARIN GÜNDEMİ
Bir kadının hayatı, bir başka kadının adaleti: Pınar ve Ezgi
6 Nisan 2025
Bir kadının hayatı, bir başka kadının adaleti: Pınar ve Ezgi
Feministlerden gözaltında taciz, çıplak arama protestosu: Failler cezalandırılsın
5 Nisan 2025
Feministlerden gözaltında taciz, çıplak arama protestosu: Failler cezalandırılsın
İHD'den iktidara hasta mahpuslar için “çifte standartı bitirin” çağrısı
5 Nisan 2025
İHD'den iktidara hasta mahpuslar için “çifte standartı bitirin” çağrısı
Sayfa Başına Git