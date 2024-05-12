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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2024 13:12
 ~ Son Güncelleme: 12 Mayıs 2024 13:13
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Afganistan’daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 300’ü geçti

Bağlan vilayetinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1000 ev yıkıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Afganistan’daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 300’ü geçti
Fotoğraf: TOLO News

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen sellerle ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, son haftalarda Bağlan vilayetinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1000 ev yıkıldı.

Yağış uyarısı

Afganistan Meteoroloji Kurumu, Badahşan, Tahar, Bağlan, Pençşir, Lağman, Kunar, Nuristan ve Nangerhar vilayetleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Dün sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetlendiği Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News'a yaptığı açıklamada, son 1-2 gündür yaşanan seller nedeniyle 100 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor. Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

(AS)

iklim krizi Afganistan
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