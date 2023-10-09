Afganistan’daki depremde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 2445’i geçti

ABD ve NATO'nun 15 Ağustos 2021'de çekilmesiyle Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde 7 Ekim’de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Afganistan merkezli TOLO News’in haberine göre Afet Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Janan Saiq, depremde iki bin 445'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve iki binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

13 köyde 1320 ev yıkıldı

Saiq, depremde hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunun bin 320 evin yıkıldığı Herat'ın Zindajan ilçesine bağlı 13 köyden olduğunu söyledi.

Zindajan'daki evlerin geleneksel şekilde çamurdan yapılmasından dolayı neredeyse tamamen yıkıldığı belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre ülkenin batısında en büyüğü 6.3 şiddetinde olmak üzere toplamda altı deprem meydana geldi.

Taliban'a kadın görevlilere izin verme çağrısı

Herat'taki durumu ele almak üzere yardım kuruluşlarına çağrıda bulunmak üzere düzenlenen bir toplantıda konuşan Ekonomi Bakan vekili Din Muhammed Hanif, diğer kuruluşları etkilenen insanlara yardım etmeye ikna etme çabalarının devam ettiğini söyledi.

Toplantıya katılan Dünya Gıda Programı temsilcisi Abdul Rahman, Taliban yönetimine kadın yardım görevlilerinin yardımları ulaştırmasına izin vermesi çağrısında bulundu.

"Ekonomi Bakanlığı'ndan ve oradaki yetkililerden yardım sağlamalarını talep ediyoruz. Eğer bir erkek vasi şartı varsa, bu sorunu çözeceğiz, böylece savunmasız kadınlara ulaşabileceğiz" dedi.

Son 20 yılın en ölümcül depremi

Herat merkezli deprem, Afganistan'da son yirmi yılda meydana gelen en ölümcül deprem oldu. Ülke, özellikle Avrasya ve Hindistan tektonik plakalarının birleştiği yerin yakınında yer alan Hindukuş sıradağlarında sık sık depremlerle sarsılıyor.

İran sınırında 3 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Herat vilayeti de yıllardır süren kuraklıktan muzdaripti ve bölge halkının yaşamı deprem nedeniyle iyice zorlaştı.

(NT)