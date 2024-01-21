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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Ocak 2024 11:16
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2024 11:16
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Afganistan’da yolcu uçağı düştü

Rusya’ya ait, içerisinde altı kişi bulunan yolcu uçağı Afganistan’da düştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Afganistan’da yolcu uçağı düştü

Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, bir yolcu uçağı düştü.

Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü, bu sabah meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini açıkladı.

Dört mürettebat iki yolcu

Amiri ilk açıklamasında uçağın Hindistan’a ait olduğunu söylemişti ancak Hindistan Havacılık Bakanlığı, düşen uçağın herhangi bir Hint havayolu firmasına ait olmadığını açıkladı.

Ardından açıklama yapan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), Hindistan'dan Özbekistan üzerinden Moskova'ya gelmekte olan küçük bir yolcu uçağının, Afganistan hava sahasında radarlardan kaybolduğunu belirtti.

Rosaviatsia, uçakta dördü mürettebat ikisi yolcu olmak üzere toplamda altı kişi bulunduğunu aktardı.

Sputnik’in haberine göre, Rosaviatsia, “Radarlardan kaybolan ve kayıt numarası RA-09011; seri numarası 128 olarak tescil edilen Falcon 10 jeti, 1978 yılında Fransız Dassault Aviation şirketi tarafından üretilmiş olup, uçak, Athletic Group A.Ş. ile birlikte özel bir şahsa aittir” açıklamasını yaptı. (AS)

uçak düşmesi
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