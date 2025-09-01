Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem: En az 622 ölü

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu ve yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, ilk belirlemelere göre depremde 622'den fazla kişi hayatını kaybetti, en az 500 kişi yaralandı. Afganistan Enformasyon Bakanlığı, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

En büyük yıkımın Kunar vilayetinde yaşandığı, toprak kaymaları nedeniyle birçok yolun kapandığı belirtildi. Arama kurtarma ekipleri ve helikopterler bölgeye sevk edilirken, yerel halk da çalışmalara katılıyor.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ne yazık ki bugünkü deprem doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Hayatları kurtarmak için tüm imkânlar kullanılacaktır” dedi.

Yetkililer, bu depremin Afganistan’ı son yıllarda vuran en şiddetli sarsıntılardan biri olduğunu belirtti. Bölgede 5.2 büyüklüğünde en az iki artçı sarsıntı daha kaydedildi.

