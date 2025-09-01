ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 08:38
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 10:57
1 dk Okuma

Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem: En az 622 ölü

Yetkililer, bu depremin Afganistan’ı son yıllarda vuran en şiddetli sarsıntılardan biri olduğunu belirtti. Bölgede 5.2 büyüklüğünde en az iki artçı sarsıntı daha kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem: En az 622 ölü

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu ve yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, ilk belirlemelere göre depremde 622'den fazla kişi hayatını kaybetti, en az 500 kişi yaralandı. Afganistan Enformasyon Bakanlığı, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

En büyük yıkımın Kunar vilayetinde yaşandığı, toprak kaymaları nedeniyle birçok yolun kapandığı belirtildi. Arama kurtarma ekipleri ve helikopterler bölgeye sevk edilirken, yerel halk da çalışmalara katılıyor.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ne yazık ki bugünkü deprem doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Hayatları kurtarmak için tüm imkânlar kullanılacaktır” dedi.

Yetkililer, bu depremin Afganistan’ı son yıllarda vuran en şiddetli sarsıntılardan biri olduğunu belirtti. Bölgede 5.2 büyüklüğünde en az iki artçı sarsıntı daha kaydedildi.

(EMK)

İstanbul
Afganistan Afganistan'da deprem artçı deprem
ilgili haberler
KADINLARIN GÜNDEMİ
Burası Afganistan değil, kimse de kendini Taliban yerine koymasın!
17 Ağustos 2025
/yazi/burasi-afganistan-degil-kimse-de-kendini-taliban-yerine-koymasin-310505
Afganistanlı maden işçisi cinayeti davasında itiraz ve HSK'ye şikayet
28 Nisan 2025
/haber/afganistanli-maden-iscisi-cinayeti-davasinda-itiraz-ve-hsk-ye-sikayet-306897
Afganistanlı göçmenin sağlık hakkı bürokraside tıkandı
9 Nisan 2025
/haber/afganistanli-gocmenin-saglik-hakki-burokraside-tikandi-306286
