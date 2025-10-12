ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2025 15:08
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2025 15:24
3 dk Okuma

Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma

Afganistan, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu açıkladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Afganistan yönetimini, topraklarında faaliyet gösterdiğini belirttiği "terör unsurlarına karşı somut adım atmaya" çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma

Afganistan’ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktı.

Kabil merkezli Tolo News'ün haberine göre, Paktiya'nın Pakistan sınır hattına yakın birçok bölgesinde Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı.

Güvenlik kaynakları, Afganistan güçlerinin iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan üslerini hedef aldığını ve saldırıların Pakistan’ın hava operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, söz konusu üslerden bazılarının ele geçirildiğini aktarırken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin de öldüğünü öne sürdü.

Bölge sakinleri, eyaletin Dand-e Patan bölgesinde çıkan çatışmalar nedeniyle sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

İslamabad merkezli Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan güvenlik yetkilileri, ordunun saldırılara "derhal ve güçlü" şekilde karşılık verdiğini, Afgan tarafına ait birçok üs ile militan mevzilerinin ağır hasar aldığını aktardı.

Yetkililer, Pakistan ordusunun topçu, tank, hafif ve ağır silahlarla karşılık verdiğini ve operasyonlarda insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığını kaydetti.

Pakistan, 19 karakolu ele geçirdiğini öne sürdü

Pakistan devlet televizyonu PTV News, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pakistan ordusunun Afganistan'a ait 19 karakolu ele geçirdiğini öne sürdü.

Ele geçirilen karakollarda bulunanların öldürüldüğü, Afganistan güçlerinin bazı karakolları terk edip kaçtığı bazılarında ise yangın çıktığı iddia edildi.

Pakistan yerel kaynaklarına göre, Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, gece boyunca çeşitli yerlerde çıkan çatışmaların ardından kapatıldı.

Afganistan, "misilleme operasyonunun" durduğunu belirtti

Afganistan tarafı, sınır kapısını yolcu geçişlerine, transit trafiğe ve mültecilere kapattığını doğruladı.

Tolo News'e konuşan kaynaklar, Pakistan tarafından yapılan havan mermisi atışlarının, Paktiya vilayetinin Aryoub Zazi bölgesi ile Angoor Adda bölgesinde hala sürdüğünü belirtti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı yürütülen "misilleme ve başarılı operasyonların gece yarısı itibarıyla durdurulduğunu" ancak ülkenin topraklarını kararlılıkla savunmaya hazır olduklarını yineledi.

Afganistan, 58 Pakistanlı askeri öldürdüklerini savundu

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı basın açıklamasında, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını öne sürdü.

Afganistan tarafından ise 20'den fazla kişinin öldüğünü veya yaralandığını açıklayan Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu söyledi.

Mücahid, Pakistan tarafında dün gece düzenlenen operasyonların ardından çok sayıda silah ve teçhizatın Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini iddia etti.

Öte yandan hem Pakistan hem de Afganistan birbirini sivillere ateş açmakla suçladı.

Pakistanlı yetkililer gelişmeleri değerlendirdi

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, Afganistan yönetimini, topraklarında faaliyet gösterdiğini belirttiği "terör unsurlarına karşı somut adım atmaya" çağırdı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de açıklamasında, her türlü provokasyona karşı güçlü şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Şerif, Pakistan'ın "Afganistan'a, bazı terör unsurlarının Afgan topraklarını kullanarak Pakistan'a saldırılar düzenlediğine dair bilgileri defalarca ilettiğini" belirtti.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar​​​​​​​, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Afganistan sınırında yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğunu kaydetti.

Dar, Pakistan'ın çatışmalarda Afganistan altyapısını hedef aldığını, sivil kayıpları önlemek için ihtiyatlı davrandıklarını ve sivilleri hedef almadıklarını belirtti.

Topraklarını korumak için gerekli önlemleri alacaklarını ifade eden Dar, Pakistan-Afganistan ilişkilerini bozmak isteyen unsurlara karşı "somut önlemler almasını" talep etti.

⁠Afganistan-Pakistan gerilimi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 9 Ekim'de patlama sesinin duyulduğu bildirilmişti.

Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Margha bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.

Ardından Afganistan yönetimi, Margha ve başkent Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

Pakistan ise hava saldırısı iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Afganistan Pakistan
ilgili haberler
PAKİSTAN'LA DA "MİLLET" OLDUK
Erdoğan Laçin'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ı "üç devlet tek millet" ilan etti
28 Mayıs 2025
/haber/erdogan-lacin-de-azerbaycan-turkiye-ve-pakistan-i-uc-devlet-tek-millet-ilan-etti-307867
Pakistan ve Hindistan ‘derhal ateşkes’ konusunda anlaştı
10 Mayıs 2025
/haber/pakistan-ve-hindistan-derhal-ateskes-konusunda-anlasti-307320
Hindistan ve Pakistan'dan karşılıklı saldırılar
10 Mayıs 2025
/haber/hindistan-ve-pakistan-dan-karsilikli-saldirilar-307306
1947’den beri süren kriz: Keşmir, Hindistan ve Pakistan için neden önemli?
9 Mayıs 2025
/haber/1947den-beri-suren-kriz-kesmir-hindistan-ve-pakistan-icin-neden-onemli-307272
Hindistan, Pakistan ve Keşmir'in Pakistan kesimine 9 yerden saldırdı
7 Mayıs 2025
/haber/hindistan-pakistan-ve-kesmir-in-pakistan-kesimine-9-yerden-saldirdi-307189
21 REHİNE DE ÖLDÜ
Pakistan: Tren yolcularını rehin alan Beluci Kurtuluş Ordusu'nun 50 militanı öldürüldü
12 Mart 2025
/haber/pakistan-tren-yolcularini-rehin-alan-beluci-kurtulus-ordusu-nun-50-militani-olduruldu-305380
BM, Pakistan'da hava kirliliğinin 11 milyon çocuğu tehdit ettiğini açıkladı
12 Kasım 2024
/haber/bm-pakistan-da-hava-kirliliginin-11-milyon-cocugu-tehdit-ettigini-acikladi-301688
Pakistan'da tren istasyonuna saldırı: En az 26 ölü
9 Kasım 2024
/haber/pakistan-da-tren-istasyonuna-saldiri-en-az-26-olu-301620
Pakistan’daki sellerde 154 kişi hayatını kaybetti
8 Ağustos 2024
/haber/pakistandaki-sellerde-154-kisi-hayatini-kaybetti-298370
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
PAKİSTAN'LA DA "MİLLET" OLDUK
Erdoğan Laçin'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ı "üç devlet tek millet" ilan etti
28 Mayıs 2025
/haber/erdogan-lacin-de-azerbaycan-turkiye-ve-pakistan-i-uc-devlet-tek-millet-ilan-etti-307867
Pakistan ve Hindistan ‘derhal ateşkes’ konusunda anlaştı
10 Mayıs 2025
/haber/pakistan-ve-hindistan-derhal-ateskes-konusunda-anlasti-307320
Hindistan ve Pakistan'dan karşılıklı saldırılar
10 Mayıs 2025
/haber/hindistan-ve-pakistan-dan-karsilikli-saldirilar-307306
1947’den beri süren kriz: Keşmir, Hindistan ve Pakistan için neden önemli?
9 Mayıs 2025
/haber/1947den-beri-suren-kriz-kesmir-hindistan-ve-pakistan-icin-neden-onemli-307272
Hindistan, Pakistan ve Keşmir'in Pakistan kesimine 9 yerden saldırdı
7 Mayıs 2025
/haber/hindistan-pakistan-ve-kesmir-in-pakistan-kesimine-9-yerden-saldirdi-307189
21 REHİNE DE ÖLDÜ
Pakistan: Tren yolcularını rehin alan Beluci Kurtuluş Ordusu'nun 50 militanı öldürüldü
12 Mart 2025
/haber/pakistan-tren-yolcularini-rehin-alan-beluci-kurtulus-ordusu-nun-50-militani-olduruldu-305380
BM, Pakistan'da hava kirliliğinin 11 milyon çocuğu tehdit ettiğini açıkladı
12 Kasım 2024
/haber/bm-pakistan-da-hava-kirliliginin-11-milyon-cocugu-tehdit-ettigini-acikladi-301688
Pakistan'da tren istasyonuna saldırı: En az 26 ölü
9 Kasım 2024
/haber/pakistan-da-tren-istasyonuna-saldiri-en-az-26-olu-301620
Pakistan’daki sellerde 154 kişi hayatını kaybetti
8 Ağustos 2024
/haber/pakistandaki-sellerde-154-kisi-hayatini-kaybetti-298370
Sayfa Başına Git