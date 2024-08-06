ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 13:33
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 13:36
1 dk Okuma

Afganistan, Kabil’deki diplomatik misyonların yeniden açılmasını istedi

Afganistan heyeti, İngiltere, Kanada, İtalya, Fransa, Güney Kore, Avusturalya, Almanya ve ABD başta olmak üzere birçok ülke temsilcisinden, büyükelçilik ve konsolosluklarını yeniden açmalarını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta Taliban yetkilileri bulunuyor.
Fotoğraf: AA arşiv

Afganistan geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Kabir'in başında olduğu heyet, Katar'ın başkenti Doha'da, çoğunluğu Avrupa ülkelerinden olan misyon şefleri ve diplomatlarla görüştü.

Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat'ın konuyla ilgili açıklamasına göre, Afganistan heyeti İngiltere, Kanada, İtalya, Fransa, Güney Kore, Avusturalya, Almanya ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülke temsilcileriyle Afganistan ile ilişkileri, güvenlik ve insani yardım işbirliği gibi konuları ele aldı.

Afganistan’a davet

Görüşmede Molla Kabir, Afganistan'daki olumlu gelişmelerden bahsederek diplomatların Afganistan'ı ziyaret etmesini ve bunları kendi gözleriyle görmesini istedi.

Molla Kabir, ayrıca ülke temsilcilerinden Afganistan'daki büyükelçilik ve konsolosluklarını yeniden açmalarını isteyerek kendilerinin de bu doğrultuda her türlü kolaylaştırmayı yapacağını belirtti.

Afganistan'da, Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliğiyle beraber çok sayıda ülke Afganistan'daki misyon temsilciliklerini kapatmıştı. Şu an Afganistan'da İran, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Azerbaycan, Çin ve Rusya gibi az sayıda ülkenin diplomatik temsilciliği bulunuyor.

(AS)

Taliban Afganistan
ilgili haberler
EŞİK’ten BM’ye mektup: Afganistan'da kadınların ve çocukların korunmasını sağlayın
5 Aralık 2023
/haber/esikten-bmye-mektup-afganistan-da-kadinlarin-ve-cocuklarin-korunmasini-saglayin-288881
Taliban yönetimindeki Afganistan'a ilk büyükelçi ataması Çin'den
14 Eylül 2023
/haber/taliban-yonetimindeki-afganistan-a-ilk-buyukelci-atamasi-cin-den-284014
Uluslararası hak örgütleri: Afganistan’daki insan hakları krizi normalleştirilemez
19 Ağustos 2023
/haber/uluslararasi-hak-orgutleri-afganistan-daki-insan-haklari-krizi-normallestirilemez-282938
Afganistanlı kadınlardan ABD-Taliban görüşmelerine tepki
3 Ağustos 2023
/haber/afganistanli-kadinlardan-abd-taliban-gorusmelerine-tepki-282354
BM: Afganistan’da kadınlara yönelik ihlallere sessiz kalmayacağız
4 Mayıs 2023
/haber/bm-afganistan-da-kadinlara-yonelik-ihlallere-sessiz-kalmayacagiz-278163
ilgili haberler
EŞİK’ten BM’ye mektup: Afganistan'da kadınların ve çocukların korunmasını sağlayın
5 Aralık 2023
/haber/esikten-bmye-mektup-afganistan-da-kadinlarin-ve-cocuklarin-korunmasini-saglayin-288881
Taliban yönetimindeki Afganistan'a ilk büyükelçi ataması Çin'den
14 Eylül 2023
/haber/taliban-yonetimindeki-afganistan-a-ilk-buyukelci-atamasi-cin-den-284014
Uluslararası hak örgütleri: Afganistan’daki insan hakları krizi normalleştirilemez
19 Ağustos 2023
/haber/uluslararasi-hak-orgutleri-afganistan-daki-insan-haklari-krizi-normallestirilemez-282938
Afganistanlı kadınlardan ABD-Taliban görüşmelerine tepki
3 Ağustos 2023
/haber/afganistanli-kadinlardan-abd-taliban-gorusmelerine-tepki-282354
BM: Afganistan’da kadınlara yönelik ihlallere sessiz kalmayacağız
4 Mayıs 2023
/haber/bm-afganistan-da-kadinlara-yonelik-ihlallere-sessiz-kalmayacagiz-278163
Sayfa Başına Git