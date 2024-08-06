Afganistan, Kabil’deki diplomatik misyonların yeniden açılmasını istedi

Afganistan geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Kabir'in başında olduğu heyet, Katar'ın başkenti Doha'da, çoğunluğu Avrupa ülkelerinden olan misyon şefleri ve diplomatlarla görüştü.

Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat'ın konuyla ilgili açıklamasına göre, Afganistan heyeti İngiltere, Kanada, İtalya, Fransa, Güney Kore, Avusturalya, Almanya ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülke temsilcileriyle Afganistan ile ilişkileri, güvenlik ve insani yardım işbirliği gibi konuları ele aldı.

Afganistan’a davet

Görüşmede Molla Kabir, Afganistan'daki olumlu gelişmelerden bahsederek diplomatların Afganistan'ı ziyaret etmesini ve bunları kendi gözleriyle görmesini istedi.

Molla Kabir, ayrıca ülke temsilcilerinden Afganistan'daki büyükelçilik ve konsolosluklarını yeniden açmalarını isteyerek kendilerinin de bu doğrultuda her türlü kolaylaştırmayı yapacağını belirtti.

Afganistan'da, Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliğiyle beraber çok sayıda ülke Afganistan'daki misyon temsilciliklerini kapatmıştı. Şu an Afganistan'da İran, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Azerbaycan, Çin ve Rusya gibi az sayıda ülkenin diplomatik temsilciliği bulunuyor.

(AS)