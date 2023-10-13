ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 17:05
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2023 17:14
1 dk Okuma

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Baglan vilayetinin merkezinde Şiilere ait bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/13/afganistan-da-camiye-bombali-saldiri.jpg
Fotoğraf: AA

Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan vilayetinin Pol-e-Khomri şehrinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı gerçekleşti.

Reuters’e konuşan hükümet yetkilisi Mevlevi Haşimi, "Şii camisinde bir patlama meydana geldi. Yetkililer yaralıları ve ölüleri hastaneye götürüyor" dedi.

Haşimi, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net sayı vermedi, ayrıntıların ilk değerlendirmelerin ardından paylaşılacağını belirtti.

AA’da yer alan haberde ise; saldırıda 17 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü
AFGANİSTAN
Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü
30 Eylül 2022

(RT)

Afganistan Taliban bombalı saldırı cami
Sayfa Başına Git