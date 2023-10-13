Afganistan'da camiye bombalı saldırı
Baglan vilayetinin merkezinde Şiilere ait bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan vilayetinin Pol-e-Khomri şehrinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı gerçekleşti.
Reuters’e konuşan hükümet yetkilisi Mevlevi Haşimi, "Şii camisinde bir patlama meydana geldi. Yetkililer yaralıları ve ölüleri hastaneye götürüyor" dedi.
Haşimi, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net sayı vermedi, ayrıntıların ilk değerlendirmelerin ardından paylaşılacağını belirtti.
AA’da yer alan haberde ise; saldırıda 17 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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(RT)