ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2023 09:13
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2023 09:22
1 dk Okuma

Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Afganistan, geçtiğimiz hafta yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 6,5 büyüklüğündeki ikinci büyük depremle sallandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/15/afganistan-da-6-5-buyuklugunde-deprem.jpg
Fotoğraf: AA/arşiv

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Afganistan'ın kuzeyindeki Herat kentinden 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin yerin 8.2 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi.

Afganistan’daki depremde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 2445’i geçti
Afganistan’daki depremde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 2445’i geçti
9 Ekim 2023

Ülkede geçtiğimiz hafta yine batıda yer alan Herat şehrinde 6,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşanmıştı.

Afganistan makamları henüz enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü depremde can kaybının 2 bini geçtiğini açıklamıştı, 10 binden fazla kişi evsiz kaldığı duyurulmuştu.

(RT)

Sayfa Başına Git