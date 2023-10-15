Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Afganistan'ın kuzeyindeki Herat kentinden 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin yerin 8.2 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi.

Afganistan’daki depremde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 2445’i geçti

Ülkede geçtiğimiz hafta yine batıda yer alan Herat şehrinde 6,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşanmıştı.

Afganistan makamları henüz enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü depremde can kaybının 2 bini geçtiğini açıklamıştı, 10 binden fazla kişi evsiz kaldığı duyurulmuştu.

(RT)