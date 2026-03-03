Afetler ve Kadın Politikaları Kurultayı İstanbul’da toplandı

Afetlerin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yeniden ele alınması amacıyla düzenlenen Afetler ve Kadın Politikaları Kurultayı, 28 Şubat–1 Mart tarihlerinde İstanbul Feshane’de gerçekleştirildi. Mor, yeşil ve kamucu politikalar çerçevesinde yapılan kurultaya kadın örgütleri başta olmak üzere ekoloji, LGBTİ+ hakları, engelli ve yaşlı hakları alanlarında çalışan sivil toplum temsilcileri, siyasi partiler, barolar, sendikalar, meslek odaları, yerel yönetimler, akademisyenler ve aktivistlerden oluşan 250 kişi katıldı.

Kurultayın açılışında konuşan Avukat Hülya Gülbahar, afetlerin yarattığı yıkımın politik tercihlerle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Gülbahar, kadınlar, çocuklar, yoksullar, yaşlılar ve engellilerin afetlerden orantısız biçimde etkilendiğini belirterek; eşitlikçi, kamusal ve ekolojik bir afet politikası inşa edilmesi gerektiğini söyledi. “Ne afetler ne de eşitsizlikler kaderdir” diyen Gülbahar, yalnızca binaları değil hayatı yeniden kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Panellerde Türkiye’deki afet yönetimi mevzuatının toplumsal cinsiyet eşitliğini yeterince gözetmediği dile getirildi. Akademisyenler ve uzmanlar, kadın örgütlerinin kriz anlarında dayanışma ağları kurma ve izleme faaliyetlerindeki rolüne dikkat çekti.

Mor–Yeşil–Kamucu ekonomi yaklaşımı ise piyasa odaklı yeniden inşa modellerine alternatif olarak tartışıldı; bakım emeğini, kamusal sorumluluğu ve ekolojik planlamayı esas alan bir çerçeve önerildi.

Son panelde bakım emeğinin kriz dönemlerinde daha da ağırlaştığı, demokratik alanın daralmasının kadınlar üzerindeki etkileri ve şiddete karşı koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi gereği ele alındı. Konuşmacılar, toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze almayan hiçbir afet yönetimi modelinin dayanıklı olamayacağını vurguladı.

Kurultayın ikinci gününde barınma hakkı, kadın sağlığı, hukuk ve hak ihlalleri, istihdam ve ekonomik şiddet, cinsiyet temelli şiddet, gönüllülük ve acil yardım mekanizmaları başlıklarında atölyeler düzenlendi. Katılımcılar, mor-yeşil-kamucu politikalar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirdi.

Kurultay adına açıklama yapan Kadınlarla Dayanışma Vakfı, panel ve atölye sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

(EMK)