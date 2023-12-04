'Afet bilinci' dersinin müfredatı hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 5, 6. ve 7. sınıflar için hazırladığı "afet bilinci" dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayından geçti.

Afet bilinci dersi, ortaokul 5, 6. ve 7. sınıflarda her bir düzeyi 72 saatten oluşan öğretim programını içeriyor ve seçmeli dersler kapsamında yer alıyor.

Afet bilinci dersinde, "doğa ve insan etkileşimi" ve "doğa kaynaklı afet türleri", ikinci düzey müfredatında ise "doğa kaynaklı afet türleri" ile "insan kaynaklı afet türleri" üniteleri yer alacak.

Marmara Denizi’nde deprem

Afetlere karşı bilinçli olmanın afet ve acil durum yönetimindeki önemine vurgu yapılan ünitede, ilk yardımın öncelikli amaçları ile afet ve acil durum risk yönetiminde aktör olan ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışmalarının bulunduğu konu başlıkları olacak.

"Doğa kaynaklı afet türleri" ünitesinde ise öğrenciler, deprem olayının afete dönüşmesinin nedenlerini analiz edecek, deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken önlemleri öğrenecek ve deprem afetine maruz kalındığında enkaz altında yapılması gerekenler hakkında bilgi edinecek.

Sel ve taşkın olaylarının afete dönüşme nedenlerinin de yer aldığı ünitede, öğrencilerin, sel ve taşkın tehlikesine karşı alınacak önlemler ile Türkiye'de sel ve taşkın riski yüksek olan yerler hakkında çıkarımlarda bulunarak, sel ve taşkın esnasında yapılması gerekenleri öğrenmesi sağlanacak.

İkinci düzey olan "afet bilinci 2" dersinde de yer alan "doğa kaynaklı afet türleri" ünitesinde bu kez, çığ olayının afete dönüşme nedenleri, Türkiye'de çığ riski yüksek olan yerler, çığ tehlikesine karşı alınacak önlemler, çığ sonrasında dikkat edilecek hususlar gibi konu başlıkları ele alınacak.

Fırtınanın afete dönüşmesinin ve kuraklık nedenleri, Türkiye'de kuraklığın ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin analiz edilmesi, erozyon tehlikesinin nedenleri ve salgın hastalıklara ilişkin temel kavramlar da yine bu ünite altında incelenecek.

(RT)