AFAD’dan 7 il için sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 il için turuncu, 5 il için de sarı kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu.

AFAD’ın paylaşımında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, Bartın ve Zonguldak için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon içinse sarı kodlu yağış uyarısı verildiği belirtildi.

Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AFAD açıklamasında, ani sel ve su baskını olabileceğini ifade etti: “Turuncu kod uyarısı yapılan illerin vali ve kaymakamlarına bilgilendirme SMS’i ile bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”

Trabzon’da bir kişi hayatını kaybetti AFAD, sosyal medya hesabından, 21-22 Eylül’de yurt genelindeki aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarına dair de açıklama yaptı. 31 ilde toplam 405 sel ve su baskını, 62 heyelan, 204 mahsur kalma olayının yaşandığını belirten AFAD, "Gelen toplam 644 ihbara, 2 bin 702 personel ve 2 bin 41 araçla müdahale edilmiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup, güvenli alanlara alınmıştır" bilgisini verdi. Trabzon'un Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde 3 gün önce etkili olan sağanağın ardından evinden camiye gitmek için ayrılan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'in kaybolmasına ilişkin de "Trabzon ilimizde 20 Eylül tarihinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

(AS)