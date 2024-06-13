AFAD, Nurdağı’nda öğretmenlere ‘konteynerleri boşaltın’ dedi

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yüzde 60’ının yıkıldığı kalan kısmının da büyük hasar gördüğü Antep’in Nurdağı ilçesinde ücretli ve tatile gidecek kadrolu öğretmenlerin konteynerlerden çıkarılması kararı alındı.

Nurdağı AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Koordinasyon Kurulu’nun aldığı karar üzerine ilçedeki ücretli öğretmenler ve tatile gidecek tüm kadrolu öğretmenlerin yarına (14 Haziran) kadar bulundukları konteynerleri boşaltmaları ve anahtarlarını AFAD’a teslim etmeleri istendi.

Karar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü imzasıyla öğretmenlere tebliğ edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü: Kararı biz almadık

Bilgi almak için aradığımız ve yazının altında imzası bulunan Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, kararın detaylarına dair bilgi sahibi olmadıklarını belirtti ve milli eğitim ile alakası olmadığını söyledi.

Yıldırım, “Anahtarını teslim eden öğretmenler daha sonra nereye yerleştirilecek?” sorusuna ise; kararı AFAD İlçe Koordinasyon Kurulunun aldığını vurguladı ve “İçişleri Bakanlığı ve AFAD Genel Müdürlüğü genelgesi üzerine alınmış bir karar. Biz de alınan kararı iki gün önce okullarda duyurduk. Bugün de sendikalar ile toplantı yapacağız, daha fazla bilgimiz yok” yanıtını verdi.

"Kararı AFAD almış"

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Antep Şube Başkanı Ali Arpat da yetkililerle görüşme yaptıklarını ancak henüz net bir bilgi edinemediklerini söyledi.

114’ü ücretli yaklaşık 300 öğretmenin görev yaptığını söyleyen Arpat, şöyle devam etti:

“Öğretmenlerimizin durumu bize bildirmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürümüze yazdım, konuyu görüşmek istediğimi belirttim ancak henüz görüşemedik fakat İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile konuştum. Kendisi ‘ücretli öğretmenlerin süreleri doluyor, zorunlu olarak gitmeleri gerekiyor’ dedi. Ayrıca atama ve tayinle 243 öğretmenin geleceğini, yer açmak için de planlama yapıldığını söyledi. AFAD’ın aldığı karar üzerine iki bekar öğretmenin de bir konteynere yerleştirileceğini belirtti.

"Eşyalarınızı alın gidin, deniliyor"

Müdür beye, ücretli öğretmenlerle ilgili kısmın kabul edilebilir olduğunu ifade ettim ancak diğer öğretmenlerimiz için sorunun büyük olduğunu söyledim. Öğretmenlerimizin kişisel eşyaları var. Yanı sıra çamaşır makinası ve televizyon gibi eşyalarını kendileri almış olan öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimize ‘eşyalarınızı alın gidin’ demenin doğru olmadığını belirttim. Kaymakamlık ‘eşyalarınızı varsa komşunuza ya da AFAD’a teslim edin. Biz düzenleyeceğiz’ demiş.

"Yeni bir adres gösterilmiyor"

Öğretmenlerimiz tatile veya ailelerini ziyarete gidecek, nereye dönecekler? Çünkü o öğretmenler tekrar burada görev yapmaya devam edecek. Bize doğru gelmeyen de bu, öğretmenler tekrar aynı okula gelip göreve devam edecek. Ayrıca ücretli öğretmenlerin bir kısmı da aileleriyle orada kalıyor, depremzede ve gidecek yeri yok. Görev süresi bitiyor tamam ama gidecek yeri yok.

Şu an başka bir adres de gösterilmiyor. ‘Lojman yapıldı, oraya göndereceğiz’ veya başka bir adres işaret edilmiyor. Ayrıca Nurdağı’nda ev yok yani öğretmenler ev tutmak istese tutabilecekleri ev yok. Temel sorun bu. Emin olun, ev olsa öğretmenler konteynerde kalmak istemeyecek çünkü koşulları hakikaten çok zor, yaşanılacak gibi değil.”

(RT)