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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 10:32
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 10:33
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AFAD: Marmara depremi 7 ili etkileyecek

AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, kentsel dönüşüm dahil bina yenilemelerinin yanı sıra şehrin enerji, içme suyu, ulaşım ve haberleşme altyapılarının sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/afad-marmara-depremi-7-ili-etkileyecek.jpg
Anadolu Ajansı( Arşiv)

AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, Marmara Denizi'nde beklenen depreme dair açıklamalar yaptı.

Edirne'de deprem sempozyumuna katılarak, gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, farklı yerlerde büyük depremler yaşanabileceğini kaydetti.

Yılmaz, Marmara Denizi'nde olası bir depremin İstanbul başta olmak üzere çevresindeki 7 ili etkileyeceğini söyledi.

"İstanbul gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış, içerisinde 2 bin yıllık yapıları ve ciddi bir nüfusu barındıran büyük bir şehirde eskiyen köhnemiş yapıları yenilememiz gerekiyor” diyen Yılmaz, İstanbul için en önemli hazırlığın, “şehri dirençli bir kent haline getirmek” olduğunu söyledi.

Yılmaz, kentsel dönüşüm dahil bina yenilemelerinin yanı sıra şehrin enerji, içme suyu, ulaşım ve haberleşme altyapılarının sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

(EMK)

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