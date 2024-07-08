AFAD, Diyarbakır ve Mardin'i 'Afet Bölgesi' ilan etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Diyarbakır-Mardin arasında 20 Haziran'da meydana gelen ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangından 18 gün sonra, bölgenin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinin yangından zarar gördüğü ifade edildi.

15 kişinin hayatını kaybettiği, tarım alanları ve hayvanların zarar gördüğü hatırlatılan açıklamada, yangından etkilenen mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Diyarbakır ve Mardin’de 14 bin 900 dekar tarım alanı yandı

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: "Ayrıca tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve AFAD tarafından bölgeye 50 milyon lira olmak üzere toplam 55 milyon lira ödenek aktarılmıştır. Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmaya, yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, Sinan Deviren, Fadıl Demir (57), İsmail Yardımcı ile eltiler Kerime Erdenli (55) ve Zekiye Erdenli (55) öldü. 78 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 1111 dekar hasadı yapılmamış buğday tarlası olmak üzere 7 bin 900 dekar tarım alanı zarar gördü, 1 traktör ve 14 sulama tesisi yandı.

Köksalan Mahallesi'nde 924 küçükbaş ölürken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş Et ve Süt Kurumu'na (ESK) kesime gönderildi. 190 hayvan ise yerinde tedavi edildi.

Mardin'de de Mazıdağı ilçesi Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday tarlası olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı zarar gördü, bazı sulama ekipmanları yandı.

Çok sayıda kişi, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve meslek odaları, yangına geç müdahale edildiğini belirterek yetkililere tepki gösterdi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ön rapor yetersiz bulundu. Savcılık, bir kez daha delillendirilmiş geniş kapsamlı rapor istedi. Yangının ilk çıktığı noktası olan Köksalan Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında 7 kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı.