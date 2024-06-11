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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 10:13
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2024 10:21
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AFAD, depremzedelerin kira yardımını kesecek

AFAD, depremzede kiracılara ödenen yardımların son bulacağını “12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15’inci ve sonuncusunu Haziran ayında yaparak tamamlayacağız.” şeklindeki SMS ile hak sahiplerini bildirdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
AFAD, depremzedelerin kira yardımını kesecek
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat depremlerinde oturdukları evleri yıkılan, orta hasar veya ağır hasar alan kiracılara yatırılan kira yardımının Haziran sonunda kesileceğini duyurdu. AFAD durumu hak sahiplerine SMS atarak bildirdi.

Evrensel’den Dilan Temiz’in haberine göre AFAD gönderdiği SMS’te “6 Şubat depremlerinin büyüklüğü ve etkisi dikkate alınarak daha önceki hiçbir deprem afetinde kiracılara yapılmayan kira destek ödemelerini afetzede kiracı kardeşlerimize de başlatarak bir ilki gerçekleştirdik. Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve Sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız” dedi.

AFAD mesajı “Allah milletimizi ve devletimizi her türlü afetten korusun” diyerek bitirdi.

Veli Ağbaba: 5 kat artan kiraları nasıl ödeyecekler

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba AFAD’a tepki gösterdi.

Ev sahiplerine kira yardımlarının devam edeceğini belirten Ağbaba, AFAD’ı uygulamadan dönmeye çağırdı.

Ağbaba, “Depremzede kiracılara bir kez daha üvey evlat muamelesi yapıldı. Orta hasar ve ağır hasarlı binalarda oturan kiracılara ödenen kira yardımı bu ay sona eriyor. Ev sahiplerinin kira yardımları devam edecek, kiracıların yardımı kesilecek” dedi.

Ağbaba “Kiracılar, deprem sonrası zaten en az 5 kat artan kiraları, kira yardımı almadan nasıl ödeyecekler? Devlet depremzedeler arasında ayrım yapmamalı, bu yanlış uygulamadan derhal vazgeçilmelidir” diye devam etti.

6 Şubat 6 Ay
6 Şubat 6 Ay
2 Ocak 2000

(HA)

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