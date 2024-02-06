AFAD Başkanı Memiş: Gecikme olmadı ama yıkım fazlaydı, sayı yetişmedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği “Asrın Afetinin 1. Yılında Afet İletişimi Sempozyumu”na katıldı.

Memiş, 54 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremi ile Hiroşima’yı karşılaştırdı ve şunları söyledi: “Sadece ilk deprem, Hiroşima’ya atılan atom bombasından yaklaşık 2 bin kat daha yıkıcı enerji açığa çıkardı. 300 kilometreden fazla kırılan fay hatları, 400 kilometre uzaktaki binaları yerle bir etti. 11 il, 124 ilçe ve 6 bin 929 köy ve mahalleye verdiği hasarla 14 milyon kişiyi etkiledi. Bölgedeki ağır kış ve hava koşulları ile dondurucu soğukla birlikte asrın felaketi yaşandı. 53 bin 537 insanımız hayatını kaybetti. 107 binden fazla vatandaşımız da yaralandı.”

"Gecikme olmadı ama yetişemedik"

“Devletin, uluslararası kaynaklarla beraber toplam 35 bin arama-kurtarma ekibini ilk saatlerden itibaren deprem bölgesine yönlendirdiğini” ileri süren Memiş, şöyle devam etti:

"Gecikme olmadı ama yetişemedik. Yetişmedi, sayı yetişmedi. Yıkım çok fazlaydı. Peki buradan hangi dersleri çıkardık? Afetle mücadelede en önemlisi risk azaltma. Müdahaleyi de göz ardı etmeden Arama-Kurtarmada 100 Bin Projesini başlattık. Öncelikli olarak kamu kurumlarındaki arkadaşlarımızı, jandarmamızı, polisimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askerlerimize arama-kurtarma eğitimi vererek, dinamik bir arama-kurtarma ekibi oluşturarak en az 100 bin kişiyi bir yıl içerisinde eğitmiş olacağız. Böylelikle nüfusa orantılandığında dünyadaki en fazla arama-kurtarma sayısına ulaşacağız."

"Bir milyon çadır sevk ettik"

Memiş, bölgeye bir milyon çadır sevk ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 2,5 milyon insan ilk etapta çadırlarda misafir edildi. İlk haftalarda çadır ihtiyacı had safhadaydı ama daha sonra bu ihtiyacın tamamı karşılandı. Bölgeye 20 milyon gıda kolisi sevk edildi, 4 milyon öğün sıcak yemek afetzedelere ulaştırıldı. Bölgeden 3,5 milyondan fazla vatandaşın tahliyesi yapıldı" dedi.

Deprem sürecinde AFAD Başkanı Yunus Sezer'di. Sezer, 10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Edirne Valiliği'ne atandı, yerine Okay Memiş getirildi.

(RT)