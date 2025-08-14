Af Örgütü’nün "Nefes Alamıyorum" raporu Meclis gündeminde

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Uluslararası Af Örgütü’nün Mart ayında Türkiye’deki barışçıl protestolara yönelik hak ihlallerini belgeleyen araştırmasını TBMM gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Af Örgütü raporu: Protesto hakkı engelleniyor

Tanrıkulu, Uluslararası Af Örgütü’nün 19 Haziran 2025’te yayımladığı "Türkiye: Nefes Alamıyorum /19-26 Mart Arasındaki Kitlesel Protestolar Bağlamında İşkence ve Diğer Türde Kötü Muamele İddiaları Soruşturulmalı" başlıklı rapora atıfta bulundu. 19-26 Mart 2025 tarihleri arasında kolluk kuvvetlerinin barışçıl protestoculara orantısız güç kullandığının belgelendiğini hatırlattı.

Rapora göre, protestocuların darp edildiği, tekmelendiği, yerde sürüklendiği; yüz ve üst gövdeleri hedef alınarak yakın mesafeden tazyikli su, biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve kinetik etkili mermi kullanıldığı aktarıldı. Ayrıca, protestoculara yönelik cinsel şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet tehditleri de raporda yer aldı.

Sorular Tanrıkulu, önergesinde şu sorulara yanıt istedi: 19-26 Mart 2025’teki protestolara müdahale eden kolluk kuvvetlerinin eylemleri hakkında inceleme veya soruşturma başlatıldı mı?

İşkence ve kötü muamele yasağını ihlal iddiaları bağımsız ve etkili şekilde araştırıldı mı?

Kaç kolluk görevlisi hakkında adli ya da idari soruşturma yürütüldü?

Olaylarda kaç kişi yaralandı ve yaralanma nedenleri neler?

Protestolara kaç kişi katıldı, kaç kişi gözaltına alındı ve tutuklandı?

Tanrıkulu, raporda ortaya konan iddiaların Türkiye’nin insan hakları sicili açısından ciddi endişeler yarattığını belirterek, yetkililerin şeffaf bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.

