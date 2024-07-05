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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 11:04
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 11:06
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Af Örgütü’nden Husilere, STK çalışanları için çağrı

Husi yetkilileri, 13 BM personeli ile Yemenli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışan 14 kişiyi gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Af Örgütü’nden Husilere, STK çalışanları için çağrı
Fotoğraf: AA arşiv

Uluslararası Af Örgütü, Yemen'de İran destekli Husilere, yakın zamanda gözaltına aldığı, Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası ve yerel sivil toplum örgütlerinden (STK) 27 çalışanı serbest bırakması çağrısında bulundu.

Af Örgütünden yapılan açıklamada, Husi yetkililerin, yaklaşık bir ay önce gözaltına alınan 13 BM personeli ile Yemenli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışan en az 14 kişiyi derhal serbest bırakması talep edildi.

“Ailelerine nerede tutuldukları açıklanmadı”

Haziran başında Husilerin; Sana, Hudeyde ve Hacca kentlerinde baskınlar düzenleyerek Yemen'deki kuruluşlarda çalışan 4'ü kadın en az 27 kişiyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin ailelerine nerede tutulduklarının açıklanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, alıkonulan 27 kişinin dış dünyadan izole edildiği ve avukat yardımı alma veya aileleriyle iletişime geçme hakkından mahrum bırakıldığı kaydedildi.

Husilerden “casusluk” açıklaması

Husilerin 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, “Yemen'deki resmi ve gayriresmi kurumlarda bir ABD-İsrail casus hücresinin tespit edildiği” belirtilerek, Yemenlilerin, ülkede casusluk faaliyetleri yürüttüklerini itiraf ettikleri görüntülere yer verildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki, ABD ve Britanya destekli koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AS)

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