Af Örgütü’nden çağrı: Galatasaray Meydanı, Cumartesi Anneleri’ne 1001. haftada da açılsın

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirdikleri 1000. hafta eylemi sonrasında, Karşı Sanat Merkezi’nde basınla bir araya gelen hak örgütleri, Cumartesi Anneleri’ne dair hazırladıkları hak ihlalleri raporunu paylaştı.

Toplantıya, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan (TİHV) Metin Bakkalcı, Hafıza Merkezi’nden Özlem Zingil, Hafıza Merkezi Hukuk Çalışmaları programı yöneticisi Barış Altıntaş ve Uluslararası Af Örgütü Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Kıdemli Direktörü Erika Guevara Rosas katıldı.

CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARININ ADALET MÜCADELESİNİN KRONOLOJİSİ Bin haftadır hakikati istiyorlar: Beni bul anne

Hak örgütlerinin paylaştığı gözlem raporlarına göre, Cumartesi Anneleri’ne her hafta polis şiddeti uygulandı.

Toplantı sonrasında bianet’in sorularını yanıtlayan Uluslararası Af Örgütü Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Kıdemli Direktörü Erika Guevara Rosas, Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dair şu açıklamaları yaptı.

Küresel insan hakları gerilemesi

"Küresel olarak, insan haklarının çok gerilediği bir dönemdeyiz. Bu genel kötüleşen dünyada Türkiye, 'kırmızıçizgi' dediğimiz noktadaki ülkelerden biri. Küresel anlamda insan haklarının gerilemesi bakımından kırmızıçizgide yer alıyor."

Sivil Alanın Daralması

"Sivil alanın daralması, hak savunucularına olan genel kısıtlamalar, tehditler, kovuşturmalar ve toplanma özgürlüğünün engellenmesi gibi sorunlar Türkiye’yi dışarıdan insan haklarının daraltıldığı bir ülke olarak gösteriyor. Bu nedenle, Af Örgütü olarak Türkiye'ye önem veriyoruz."

Özellikle hassas grupların durumu

"Daralan sivil alan içinde özellikle daha fazla zorluklarla karşılaşan grupların hak ihlallerinin daha da farkındayız. Bu gruplar arasında mülteciler, kadınlar, kız çocukları ve LGBTİ bireyler var. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmış olsa da devletin kadınları koruma yükümlülüğü devam ediyor. Sözleşmeden çıkmış olmak, bu yükümlülüğün sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu konuda küresel çapta da kampanyalar yürütüyoruz."

Onur Yürüyüşleri ve LGBTİ hakları

"Onur Yürüyüşlerinin bir hak olarak gerçekleşebilmesi için yetkililere yönelik kampanyalarımız başladı ve devam ediyor. Af Örgütü olarak, küresel alanda LGBTİ hakları için mücadele eden diğer örgütlerle birlikte Türkiye'deki LGBTİ hareketinin yanındayız ve bu konuda takipteyiz."

Cumartesi Annelerine Destek Çağrısı

"Cumartesi Anneleri ve İnsanları’nın 1000. hafta eyleminde olduğu gibi barışçıl toplanmalarının devam etmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bir sonraki haftadan itibaren de bu barışçıl toplanma özgürlüğünün sağlanmasını ve güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Cumartesi Anneleri’nin yanındayız."

Cumartesi Anneleri/İnsanları 1000. buluşma: Kayıplarımızı istiyoruz

bianet'in objektifinden Cumartesi Anneleri/İnsanları 1000. Hafta buluşması

(EMK)