ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Mart 2025 11:11
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2025 11:17
2 dk Okuma

Af Örgütü’nden Acil Çağrı: Saifi’nin sağlığa erişim hakkı tanınmalı

Bursa İl Göç İdaresi’nin uluslararası koruma başvurusunu reddetmesiyle kimliği iptal edilen Afganistan göçmeni Tebriz Saifi'nin sağlık hizmetlerine erişimi kesildi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Af Örgütü’nden Acil Çağrı: Saifi’nin sağlığa erişim hakkı tanınmalı

Afganistan’da işkenceye maruz kalan ve yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’ye sığınan bir aile, bugün kritik bir insan hakkı ihlali ile karşı karşıya.

Ailenin 29 yaşındaki oğlu Tabriz Saifi, %99 engelli ve diyabet hastası. Görme yetisini kaybetmiş olan Saifi, haftada üç kez hayati öneme sahip böbrek diyalizine girmek zorunda.

Ancak, Bursa İl Göç İdaresi’nin uluslararası koruma başvurusunu reddetmesiyle kimliği iptal edildi ve sağlık hizmetlerine erişimi kesildi. Şu anda tedavi göremediği için hayatı ciddi bir tehlike altında.

bianet’in haberi sonrası Af Örgütü harekete geçti

Aile, Yalova’da yaşadıkları dönemde uluslararası koruma başvurularının reddedilmesine karşı hukuk mücadelesi vererek haklarını kazanmış ve yeniden kimlik almıştı.

Ancak Bursa’ya yerleştirilmelerinin ardından, geçtiğimiz hafta Bursa İl Göç İdaresi mahkeme kararlarını hiçe sayarak başvurularını ikinci kez reddetti ve kimliklerine el koydu. Bu karar, Tabriz Saifi’nin hastanelerde diyaliz tedavisine erişimini tamamen engelledi.

"Sağlık hizmetilerine erişim sağlanmalı"

Uluslararası Af Örgütü, Saifi’nin durumuna acil dikkat çekerek yetkililere çağrı yaptı:

"Tabriz Saifi, kronik diyabet nedeniyle görme yetisini kaybetmiş olup, haftada üç kez hayati böbrek diyalizine bağımlıdır. Ancak, Bursa İl Göç İdaresi’nin 28 Şubat’ta uluslararası koruma başvurusunu reddetmesiyle sağlık hizmetlerine erişimi aniden kesildi. Yetkililer, ailenin devam eden itiraz sürecini dikkate alarak, Saifi’nin ücretsiz sağlık hizmetlerine ve diğer temel ihtiyaçlarına erişimini derhal geri sağlamalıdır."

"Saifi hayatını kaybederse sorumlusu Bursa İl Göç İdaresi"

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan Bilal Yıldız şöyle dedi:

"Bursa İl Göç İdaresi, açıkça bir insanın hayatını riske atıyor. Saifi’nin kimliği kapatıldığı için hastaneler provizyon alamıyor ve ücretli hasta statüsünde değerlendirilerek her diyaliz seansı için 6 bin TL talep ediliyor. Haftada üç kez bu tedaviye girmesi gereken ağır engelli bir hastanın sağlık hakkının keyfi bir idari karar nedeniyle gasp edilmesi kabul edilemez. Eğer bu sorun bugün çözülmezse ve Saifi hayatını kaybederse, bunun sorumluluğu Bursa İl Göç İdaresi’ne ait olacaktır."

Saifi’nin hayatta kalabilmesi için sağlık hizmetlerine erişiminin derhal geri sağlanması gerekiyor. İnsan hakları savunucuları ve hukukçular, Bursa İl Göç İdaresi’ni bu yanlış kararından dönmeye ve Tabriz Saifi’nin yaşam hakkını korumaya çağırıyor.

İşkence mağduru Afganistanlı aile hayati tehlike ile karşı karşıya
İşkence mağduru Afganistanlı aile hayati tehlike ile karşı karşıya
5 Mart 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
göç Afganistanlı göçmenler afganistanlı göçmenler Mülteciler TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI TİHV
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
15 maddede Feminist Gece Yürüyüşündeki hak ihlalleri
Bugün 15:05
15 maddede Feminist Gece Yürüyüşündeki hak ihlalleri
Açlık grevleri 145 günü aştı: Kuyu Tipi Hapishaneler kapatılsın
Bugün 08:58
Açlık grevleri 145 günü aştı: Kuyu Tipi Hapishaneler kapatılsın
TUĞÇE TATARİ ANLATIYOR
Çocuklara göçü naif bir dille anlatan kitap: “Biri ve Diğeri”
11 Mart 2025
Çocuklara göçü naif bir dille anlatan kitap: “Biri ve Diğeri”
İRFAN AKTAN ANLATIYOR
Japonya’da doğmuş bir Kürt bebek bile "Karihōmen" olarak damgalanıyor
10 Mart 2025
Japonya’da doğmuş bir Kürt bebek bile "Karihōmen" olarak damgalanıyor
23. FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ
Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Eşitliği almadan bitmeyecek bu isyan"
8 Mart 2025
Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Eşitliği almadan bitmeyecek bu isyan"
Sayfa Başına Git