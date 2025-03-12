Af Örgütü’nden Acil Çağrı: Saifi’nin sağlığa erişim hakkı tanınmalı

Afganistan’da işkenceye maruz kalan ve yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’ye sığınan bir aile, bugün kritik bir insan hakkı ihlali ile karşı karşıya.

Ailenin 29 yaşındaki oğlu Tabriz Saifi, %99 engelli ve diyabet hastası. Görme yetisini kaybetmiş olan Saifi, haftada üç kez hayati öneme sahip böbrek diyalizine girmek zorunda.

Ancak, Bursa İl Göç İdaresi’nin uluslararası koruma başvurusunu reddetmesiyle kimliği iptal edildi ve sağlık hizmetlerine erişimi kesildi. Şu anda tedavi göremediği için hayatı ciddi bir tehlike altında.

bianet’in haberi sonrası Af Örgütü harekete geçti

Aile, Yalova’da yaşadıkları dönemde uluslararası koruma başvurularının reddedilmesine karşı hukuk mücadelesi vererek haklarını kazanmış ve yeniden kimlik almıştı.

Ancak Bursa’ya yerleştirilmelerinin ardından, geçtiğimiz hafta Bursa İl Göç İdaresi mahkeme kararlarını hiçe sayarak başvurularını ikinci kez reddetti ve kimliklerine el koydu. Bu karar, Tabriz Saifi’nin hastanelerde diyaliz tedavisine erişimini tamamen engelledi.

"Sağlık hizmetilerine erişim sağlanmalı"

Uluslararası Af Örgütü, Saifi’nin durumuna acil dikkat çekerek yetkililere çağrı yaptı:

"Tabriz Saifi, kronik diyabet nedeniyle görme yetisini kaybetmiş olup, haftada üç kez hayati böbrek diyalizine bağımlıdır. Ancak, Bursa İl Göç İdaresi’nin 28 Şubat’ta uluslararası koruma başvurusunu reddetmesiyle sağlık hizmetlerine erişimi aniden kesildi. Yetkililer, ailenin devam eden itiraz sürecini dikkate alarak, Saifi’nin ücretsiz sağlık hizmetlerine ve diğer temel ihtiyaçlarına erişimini derhal geri sağlamalıdır."

"Saifi hayatını kaybederse sorumlusu Bursa İl Göç İdaresi"

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan Bilal Yıldız şöyle dedi:

"Bursa İl Göç İdaresi, açıkça bir insanın hayatını riske atıyor. Saifi’nin kimliği kapatıldığı için hastaneler provizyon alamıyor ve ücretli hasta statüsünde değerlendirilerek her diyaliz seansı için 6 bin TL talep ediliyor. Haftada üç kez bu tedaviye girmesi gereken ağır engelli bir hastanın sağlık hakkının keyfi bir idari karar nedeniyle gasp edilmesi kabul edilemez. Eğer bu sorun bugün çözülmezse ve Saifi hayatını kaybederse, bunun sorumluluğu Bursa İl Göç İdaresi’ne ait olacaktır."

Saifi’nin hayatta kalabilmesi için sağlık hizmetlerine erişiminin derhal geri sağlanması gerekiyor. İnsan hakları savunucuları ve hukukçular, Bursa İl Göç İdaresi’ni bu yanlış kararından dönmeye ve Tabriz Saifi’nin yaşam hakkını korumaya çağırıyor.

İşkence mağduru Afganistanlı aile hayati tehlike ile karşı karşıya

(EMK)