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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 16:21
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 16:26
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Af Örgütü’nden 7 Ekim açıklaması: “Silah tedarikine son verin”

“Gazze’de aileler bütünüyle yok ediliyor. Birçok kişi, yıkılan evlerinin enkazından çocuklar da dahil yakınlarının cansız bedenini hâlâ çıkaramadı.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Af Örgütü’nden 7 Ekim açıklaması: “Silah tedarikine son verin”
Fotoğraf: AA

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, İsrail-Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023’ün birinci yılında yazılı açıklama yaptı.

“İsrail/İşgal Altındaki Filistin Toprağı: 7 Ekim’in üzerinden bir yıl geçti, acilen ateşkes sağlanmalı ve rehineler serbest bırakılmalı” başlıklı açıklamada Callamard, “7 Ekim, yakınları öldürülen ve kaçırılan İsrailliler ile Hamas ve diğer silahlı grupların menfur saldırılarından bu yana yerinden edilmeye devam eden binlerce kişi için bir yas günüdür. 7 Ekim aynı zamanda, İsrail güçlerinin Gazze’de on binlerce kişiyi öldürdüğü, nüfusun yüzde 90’ını yerinden ettiği ve benzeri görülmemiş bir insani felaketi tetikleyerek, Uluslararası Adalet Divanı’nın da ifade ettiği üzere Gazze’deki Filistinlileri soykırım riskiyle karşı karşıya bıraktığı korkunç saldırılarının başlangıcının birinci yılı” dedi.

Uluslararası hukuka riayet edilmesi çağrısı

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard’ın açıklaması özetle şöyle:

“Gazze’de aileler bütünüyle yok ediliyor. Birçok kişi, yıkılan evlerinin enkazından çocuklar da dahil yakınlarının cansız bedenini hâlâ çıkaramadı. Gazze’de yüzlerce aile hâlâ İsrail hapishanelerinde suçlama veya yargılama olmadan tutulan ve çoğu işkenceye maruz bırakılan yakınlarıyla ilgili bilgi almaya çalışıyor.

Yakında sona erecek gibi durmayan savaş şiddetlenirken, ateşkesin sağlanması, uluslararası hukuka riayet edilmesi ve savaştan zarar gören tüm kişilerin hakikat, adalet ve onarım hakkına saygı gösterilmesi her zamankinden daha acil bir ihtiyaç.

Saldırıların üzerinden bir yıl geçtiği halde hâlâ ateşkes yapılmamış ve rehinelerin serbest bırakılmamış olması utanç vericidir ve insanlığın ortak başarısızlığıdır. Bu tür katliamlar, devam etmelerine göz yummak bir yana, hiçbir zaman gerçekleştirilmemeliydi.

7 Ekim’in yıldönümü, temel sebeplerin ortadan kaldırılması, tüm taraflara silah tedarikinin kesilmesi ve İsrail güçleri ile Hamas ve diğer silahlı grupların on yıllardır hiçbir sonuçla karşı karşıya kalmaktan çekinmeden uluslararası hukuku ihlal etmelerine sebep olan uzun vadeli cezasızlığa son verilmesine dair acil ihtiyacın altını çiziyor.

Dünya, ölenleri ve etkilenen ailelerin ızdırabını hiçbir zaman unutmamalıdır. İnsanlık galip gelmelidir. Acilen ateşkesin sağlanması ve Hamas ve diğer silahlı gruplar tarafından alıkonulan sivil rehineler ile İsrail tarafından hukuksuzca alıkonulan tüm Filistinlilerin derhal ve koşuluz serbest bırakılması için çağrı yapıyoruz.”

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, 6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da katıldığı bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi de andı. Gazze'deki sivillere yönelik katliama dur demek ve Eygi'yi anmak için İstanbul’da bir etkinlik düzenledi, aktivistleriyle birlikte Eygi’nin adının yazılı olduğu sembolik bir sokak tabelası asarak onun insan hakları mücadelesini hatırlattı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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