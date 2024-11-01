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Yayın Tarihi: 1 Kasım 2024 12:09
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2024 12:15
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"Af Örgütü, Türkiye'yi Osman Kavala'yı serbest bırakmaya çağırmaktan vazgeçmeyecek"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard "Osman Kavala, serbest bırakılmasına hükmeden bağlayıcı AİHM kararına rağmen yedi yıldır haksız yere cezaevinde tutuluyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Af Örgütü, Türkiye'yi Osman Kavala'yı serbest bırakmaya çağırmaktan vazgeçmeyecek"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, bugün hapiste 7. yılını dolduran Osman Kavala için bir açıklama yaptı.

Callamard “Osman Kavala, serbest bırakılmasına hükmeden bağlayıcı AİHM kararına rağmen yedi yıldır haksız yere cezaevinde tutuluyor. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’yi, bu adaletsizliğe son vermeye ve düşünce mahkumları olan Osman Kavala ile diğer dört Gezi mahpusunu serbest bırakmaya çağırmaktan vazgeçmeyecek” dedi.

Türkiye'den; Osman Kavala ile diğer dört Gezi hükümlüsü Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Tayfun Kahraman'ı derhal serbest bırakmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütü, Gezi mahpuslarını düşünce mahkumu olarak nitelendiriyor. Ayrıca, Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Tayfun Kahraman'ın serbest bırakılması için imza toplamayı sürdürüyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün imza kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Osman Kavala 7 yıldır hapiste: Özgürlüğü teneffüs edebileceğime inanıyorum
Osman Kavala 7 yıldır hapiste: Özgürlüğü teneffüs edebileceğime inanıyorum
1 Kasım 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala Uluslararası Af Örgütü Agnès Callamard
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