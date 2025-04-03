Af Örgütü: Suriye sahilindeki katliamlar savaş suçudur

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'nin sahil bölgesinde yaşanan olayların "savaş suçları" teşkil ettiğini belirterek, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejimini bölgedeki kanlı kaosun sorumlusu olarak ilan etti.

Ebu Abdullah el-Hüseyin bin Hamdan el-Cünbülani el-Hasibi, günümüzde Suriye, Türkiye (Mersin-Adana-Hatay) ve Lübnan’da varlığını sürdüren Alevilerin önde gelen âlimlerinden biri olarak kabul ediliyor. El-Hasibi, İbn-i Nusayr’dan sonra Aleviliğin (Nusayrilik) ‘ikinci kurucusu’ olarak anılıyor.

Örgütün raporuna göre, HTŞ militanları 8-9 Mart 2025 tarihlerinde sahil şehri Banyas'ta 100'den fazla kişiyi katletti.

Örgütün edindiği bilgilere göre, özellikle Alevi azınlığı hedef alan 32 kasıtlı cinayet vakası doğrulandı.

Uluslararası Af Örgütü'ne konuşan görgü tanıkları, "silahlı kişilerin, kurbanlara Alevi olup olmadıklarını sorduktan sonra tehdit ettiğini veya öldürdüğünü" söyledi. "Bazı kurbanların, önceki rejim tarafından işlenen ihlallerden sorumlu tutulduğunu" belirtti.

Örgüt ayrıca, yetkililerin kurbanların ailelerini sevdiklerini dini törenler veya cenazeler düzenlemeden toplu mezarlara gömmeye zorladığını, bunun da kurbanların ve ailelerinin haklarının ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, bu tür kasıtlı cinayetlerin "savaş suçları" düzeyine ulaştığını belirterek, söz konusu "vahşi toplu katliamdan sorumlu olanların hesap vermesi" çağrısı yaptı.

Callamard, örgütün elindeki kanıtların HTŞ militanlarının, yetkililerin katliamı durdurmak için müdahale etmeyi görmezden geldiği bir dönemde, iki gün boyunca kurbanları kasten ve soğukkanlılıkla vurarak, intikam saldırılarında Alevi azınlığından sivilleri hedef aldığını gösterdiğini vurguladı.

Callamard, bu suçlarla ilgili "hızlı, bağımsız, etkili ve tarafsız" soruşturmaların sağlanması ve faillerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. "Yeni yetkililerin, geçmişle bağları koparmak ve azınlıklara yönelik saldırılara asla müsamaha göstermemek adına bu suçların kurbanlarına gerçekleri ve adaleti sunması önemlidir" dedi.

Genel Sekreter, "Adaletin yokluğu, Suriye'yi yeni bir vahşet ve kan dökme sarmalına geri döndürebilir" diye ekledi.

Ne olmuştu? Suriye nüfusunun %10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısında "sahil bölgesi" olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgeleri de önemli Alevi nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin çökmesinin ardından, Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde bölge sakinlerinin evlerinden zorla çıkarıldığı, evlerine el konulduğu, tekbirler eşliğinde saldırıların gerçekleştirildiği ve silahlı tehditlerin yaşandığına dair bilgi ve videolar sosyal medyada paylaşıldı. Bazı vakalarda cinayetlere kadar varan olayların yaşandığı bildirildi. Alevi toplumu, artan saldırıları kınayarak, HTŞ öncülüğündeki ‘Askeri Operasyonlar İdaresi’ne saldırıların durdurulması ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için çağrıda bulunuyor.

(EMK)