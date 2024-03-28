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Yayın Tarihi: 28 Mart 2024 08:26
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2024 08:27
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Af Örgütü: Soykırımı önlemek için harekete geçilmeli

“BM Özel Raportörü'nün Gazze raporu, soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken çok önemli kanıtlar sunuyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Af Örgütü: Soykırımı önlemek için harekete geçilmeli

Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan raporuna dair açıklama yaptı.

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Açıklamada, Albanese'nin, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuyla ilgili hazırladığı, İsrail'in soykırım işlediğini gösteren makul gerekçelerin bulunduğu sonucuna varan raporunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi:

“BM Özel Raportörü'nün Gazze raporu, soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken çok önemli kanıtlar sunuyor.”

“Silah ambargosu” çağrısı

Açıklamada, "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı BM raporuna ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, şunları söyledi:

“Bu, devletlere, hayati eylem çağrısı olarak hizmet etmesi gereken çok önemli bir çalışma. Devletler, Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bugün Gazze'deki Filistinlileri korumak için somut önlemler almalıdır. Şimdi soykırımı önlemek için harekete geçme zamanı. Üçüncü devletler, derhal ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması için savaşan taraflara siyasi baskı uygulamalı, İsrail'in bombardımanı durdurması ve insani yardım üzerindeki kısıtlamaları kaldırması dahil BM kararına uyması konusunda ısrarcı olmak için nüfuzlarını kullanmalı.”

Callamard, çatışmanın tüm taraflarına karşı kapsamlı silah ambargosu uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Hamas ve diğer silahlı gruplara tüm sivil rehineleri serbest bırakmaları için baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

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(AS)

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