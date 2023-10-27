Af Örgütü: Sivillerin ızdırabına son vermek için taraflar acilen ateşkes yapmalı

Uluslararası Af Örgütü, Gazze’de daha önce benzeri görülmemiş insani felaket devam ederken daha fazla sivil can kaybının önlenmesi ve hayat kurtarıcı yardımların Gazze halkına erişiminin sağlanması için işgal altındaki Gazze Şeridi’nde ve İsrail’de tüm tarafları acilen ateşkes yapmaya çağırıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

"İnsanlık üstün gelmeli"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard konu hakkındaki açıklamasında, şöyle dedi:

“Son iki buçuk haftadır İsrail’de ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları’nda akıl almaz boyutlarda bir dehşet yaşandığına tanıklık ediyoruz. Gazze Şeridi’nde 2 milyondan fazla insan, feci bir insani kriz ortamında hayatta kalmaya çalışıyor ve daha önce görülmemiş düzeyde sivil kayıplar meydana geliyor."

"Gazze’de en az 6 bin 546 kişi, İsrail’de en az bin 400 kişi öldürüldü, binlerce kişi de yaralandı. 200’ün üzerinde insan Hamas tarafından rehin alındı. Çatışmanın tüm taraflarınca savaş suçları dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka karşı ciddi ihlaller azalmadan devam ediyor. Böylesi bir benzersiz yıkım ve ızdırap karşısında insanlık üstün gelmelidir.”

“Sivilleri korumak ve insani acıların daha da sarsıcı boyutlara varmasını önlemek için acil eylem gerekli. Uluslararası toplumun tüm üyelerini bir araya gelerek çatışmanın tüm taraflarından acilen insani ateşkes talep etmeye çağırıyoruz.”

Ateşkes çağrıları

Uluslararası Af Örgütü, BM Genel Sekreteri ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile birlikte, 1967’den bu yana işgal altında olan Filistin Toprakları’ndaki insan haklarının durumuna ilişkin Özel Raportörün ve uzun bir BM özel usulleri listesi tarafından temsil edilen çok sayıda insan hakları uzmanının ateşkes çağrısına katılıyor.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail güçleri ile Hamas ve diğer silahlı grupların işlediği savaş suçlarının kanıtlarını belgeledi.

Ateşkes, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları’na İlişkin Bağımsız Araştırma Komisyonu’nu içeren mekanizmaların, savaşan tarafların insan hakları ihlalleri ve savaş suçları hakkında bağımsız soruşturmalar yürütmesini sağlayabilir.

Savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik uzun zamandır süregelen cezasızlığa son vermek ve mağdurlar için adalet ve onarım sağlamak bu tür katliamların önlenmesi ve tıpkı İsrail’in tüm Filistinlilere karşı uyguladığı apartheid sistemi gibi, çatışmanın temel sebepleriyle mücadele edilmesi açısından gerekli olduğu için bu mekanizmaların çalışmaları hayati önem taşıyor.

Uluslararası Af Örgütü aşağıdaki çağrılarını yineliyor:

- Gelişigüzel saldırıları da içeren hukuka aykırı saldırılara, doğrudan sivilleri ve sivil yapıları hedef alan saldırılara ve orantısız saldırılara son verilmelidir.

- İsrail insani yardımın hiçbir engelleme olmadan işgal altındaki Gazze Şeridi’ne ulaştırılmasına izin vermeli, Gazze üzerindeki 16 yıllık ablukasını kaldırmalı ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları’na İlişkin Bağımsız Araştırma Komisyonu’nun bölgeye acil erişimini sağlamalıdır.

-Uluslararası toplum, uluslararası hukuk suçları kapsamına giren ciddi ihlaller işlendiğini göz önüne alarak çatışmanın tüm taraflarına kapsamlı bir silah ambargosu uygulamalıdır.

- Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Filistin’deki duruma ilişkin devam eden soruşturmasına tam destek ve gerekli tüm kaynaklar sağlanmalıdır.

-Hamas ve diğer silahlı gruplar tüm sivil rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalı ve esir tutulan kişilere tıbbi tedavi sağlamak da dahil olmak üzere bu kişiler serbest bırakılıncaya kadarki sürede insanca muamele etmelidir.

-İsrail keyfi olarak alıkonulan tüm Filistinlileri serbest bırakmalıdır.

-İsrail’in tüm Filistinlilere karşı uyguladığı apartheid sistemini kaldırmayı da içerecek şekilde çatışmanın temel sebepleriyle mücadele edilmelidir. (EMK)