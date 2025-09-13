ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Eylül 2025 16:01
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2025 16:10
1 dk Okuma

Af Örgütü: Şerife Muhammedi koşulsuz serbest bırakılmalı

Avusturya Uluslararası Af Örgütü, Şerife Muhemedi’nin faaliyetlerini barışçıl eylemler olduğunu belirterek en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Af Örgütü: Şerife Muhammedi koşulsuz serbest bırakılmalı
Fotoğraf: MA

Uluslararası Af Örgütü Avusturya Şubesi, İran’da hapsedilen Şerife Muhemed için yürütülen "Özgürlük Kampanyası" kapsamında, açıklama yaptı.

Açıklamada, Şerife Muhemedi’nin tüm çalışmalarının barışçıl ve kadınların ile emekçilerin haklarını savunmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Filistinli çocuklar için çağrı
Uluslararası Af Örgütü'nden Filistinli çocuklar için çağrı
8 Eylül 2025

Kampanya, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Şerife Muhemedi’nin keyfi tutukluluğunun sonlandırılması için imza kampanyasına katılmaya davet etti. Af Örgütü, Muhemedi’nin bir an önce koşulsuz serbest bırakılmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Şerife Muhammedi, 5 Aralık 2023’te Reşt kentindeki evinde İran İstihbarat Bakanlığı’na bağlı güçler tarafından yargı kararı olmadan gözaltına alındı. Şerife Muhammedi’nin davası, Reşt Devrim Mahkemesi’nin birinci şubesinde, yargıç Muhammed Ali Derviş Goftar başkanlığında görüldü.

4 Temmuz 2024’te "rejim karşıtı faaliyet" suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı. 16 Ağustos 2025’te bu ceza, İran Yüksek Mahkemesi’nin 39. şubesi tarafından onaylandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
af örgütü Şerife Muhammedi İran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git