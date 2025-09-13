Af Örgütü: Şerife Muhammedi koşulsuz serbest bırakılmalı

Uluslararası Af Örgütü Avusturya Şubesi, İran’da hapsedilen Şerife Muhemed için yürütülen "Özgürlük Kampanyası" kapsamında, açıklama yaptı.

Açıklamada, Şerife Muhemedi’nin tüm çalışmalarının barışçıl ve kadınların ile emekçilerin haklarını savunmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Kampanya, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Şerife Muhemedi’nin keyfi tutukluluğunun sonlandırılması için imza kampanyasına katılmaya davet etti. Af Örgütü, Muhemedi’nin bir an önce koşulsuz serbest bırakılmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Şerife Muhammedi, 5 Aralık 2023’te Reşt kentindeki evinde İran İstihbarat Bakanlığı’na bağlı güçler tarafından yargı kararı olmadan gözaltına alındı. Şerife Muhammedi’nin davası, Reşt Devrim Mahkemesi’nin birinci şubesinde, yargıç Muhammed Ali Derviş Goftar başkanlığında görüldü.

4 Temmuz 2024’te "rejim karşıtı faaliyet" suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı. 16 Ağustos 2025’te bu ceza, İran Yüksek Mahkemesi’nin 39. şubesi tarafından onaylandı.

(AB)