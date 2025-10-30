Af Örgütü raporu: Schengen vizesi, insan hakları savunucularını yüzüstü bırakıyor

Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty International) bugün açıkladığı rapora göre; Schengen vizelerine erişim, özellikle Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan gelen insan hakları savunucuları için büyük bir engel oluşturuyor.

Schengen bölgesi, çoğunluğu AB üyesi olan ve İsviçre ve Norveç gibi AB üyesi olmayan 29 ülkeden oluşmakta. Tüm Schengen ülkeleri, kısa süreli Schengen vizelerinin verilmesinde AB Vize Kanunu’na bağlı bulunuyor.

Af Örgütü'nün "Kapıyı Kapatmak: Avrupa’nın Schengen bölgesindeki vize politikaları insan hakları savunucularını nasıl yüzüstü bırakıyor?" başlıklı raporunda, bu ülkelerden gelen insan hakları savunucularının çoğunun "siyah, Asyalı ve/veya Müslüman" olarak tanımlandığı ve vize süreçlerinin dolaylı ayrımcılık yarattığı belirtildi.

ABD, Nobel ödüllü yazar Wole Soyinka’nın vizesini iptal etti

Rapor, 104 ülkeden gelen insan hakları savunucuları ve 42 uluslararası örgütle yapılan görüşmeler temel alınarak hazırlandı.

"Hak savunucuları dışlanıyor"

Uluslararası Af Örgütü Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Direktörü Erika Guevara Rosas, "Schengen vizelerine erişememek, Küresel Güney’deki ülkelerden insan hakları savunucularının seslerinin ve tanıklıklarının, hayatlarını derinden etkileyen kararların alındığı toplantılardan dışlanması anlamına geliyor" dedi.

"Net bir tutarsızlık oluşturuyor"

Erika Guevara Rosas, ayrıca şunları söyledi:

"Schengen devletleri topraklarına kimin girdiğine karar verme hakkına sahipken, vize sistemlerinin 104 ülkeden insan hakları savunucuları üzerindeki etkileri, bu devletlerin insan hakları savunucularını korumaya yönelik yönergeleri ve diğer taahhütleri aracılığıyla verdikleri sözlerle gerçekte yaptıkları arasında net bir tutarsızlık oluşturuyor. İnsan hakları savunucularının kısa süreli Schengen vizelerine güvenilir, öngörülebilir, şeffaf ve zamanında erişiminin sağlanması, bu kişilerin ayrımcılığa maruz kalmadan hak savunuculuğu yapma haklarını hayata geçirmek açısından elzem."

Esneklik tanınmıyor

AB Vize Kanunu, şartları karşılamayan başvuruların vaka bazında kabul edilebilmesine izin verse de, vize ofisleri ve aracı kurumlar çoğu zaman bu esnekliği uygulamıyor. Bu durum, başvuruların karar aşamasına dahi geçmeden reddedilmesine yol açıyor.

Vize başvurusunun yapılacağı yerin belirlenmesi de başka bir engel. Çoğu Schengen ülkesinin kısıtlı diplomatik temsilciliği, aktivistleri başka ülkelere başvuru yapmaya zorluyor; bu da mali ve güvenlik risklerini artırıyor. Ayrıca randevu almak, karar süresini beklemek ve vizelerin geçerlilik süresi, savunucular için aşılması zor adımlar oluşturuyor.

Atılması gereken adımlar

Haziran 2024'te Avrupa Komisyonu, AB Vize Kodu El Kitabı’nı güncelledi. Kitap, insan hakları savunucularının başvurularının nasıl kolaylaştırılabileceğine dair somut örnekler içeriyor. Uluslararası Af Örgütü, Schengen ülkelerini bu yönergeyi eksiksiz uygulamaya çağırıyor.

Öneriler Örgüt ayrıca, şunları öneriyor: Vize ofislerinde insan hakları savunucularının seyahatini kolaylaştıracak kapsamlı eğitimler verilmesi,

Irk ve etnisite ayrımına dayalı ayrıştırılmış veri toplanması,

İnsan hakları savunucuları için kolaylaştırılmış vize prosedürünün geliştirilmesi,

Gerekli durumlarda uzun süreli, çok girişli vizeler ile seyahatin daha güvenli ve öngörülebilir hale getirilmesi.

(AB)