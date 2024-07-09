Af Örgütü raporu: Protesto hakkı engelleniyor

Uluslararası Af Örgütü yayımladığı 2022 ve Eylül 2023 tarihleri arasındaki raporunu yayımladı.

"Avrupa'nın 21 ülkesinde protesto hakkının durumu" başlıklı raporda, söz konusu ülkelerde baskıcı yasalar, gereksiz veya aşırı güç kullanımı, keyfi tutuklamalar ve kovuşturmalar ile haksız veya ayrımcı kısıtlamalar ortaya konuyor.

Af Örgütü yayımladığı raporda, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve İngiltere'yi inceledi.

DW Türkçe’de yer alan haberde, Uluslararası Af Örgütü, "protesto" hakkının sistematik olarak geri alınmasına yol açan gözetleme teknolojisi kullanımının arttığına dikkat çekiyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya Genel Sekreteri Julia Duchrow araştırmanın toplanma özgürlüğüne yönelik Avrupa çapında bir saldırı olduğunu ve bunun son derece rahatsız edici bir resim çizdiğini söyledi.

Raporda, 2022 ve Eylül 2023 tarihleri arasındaki protestolar sırasında polisin işkenceye varan olaylar da dahil olmak üzere aşırı ve gereksiz güç kullandığına dair pek çok örnek bulunuyor.

Araştırma aynı zamanda aralarında Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İngiltere ve Türkiye'nin de bulunduğu 21 ülkeden en az 13'ünde polisin "cezasızlık veya hesap vermeme" vakalarını ortaya çıkardı. İnsan hakları örgütü ayrıca protestolara yönelik karalama eğilimini ve barışçıl sivil itaatsizliğin "kamu güvenliği ve düzenine yönelik bir tehdit" olarak tasvir edilmesini de eleştirdi.

(EMK)