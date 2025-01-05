ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 5 Ocak 2025 16:44
 ~ Son Güncelleme: 5 Ocak 2025 16:49
2 dk Okuma

Af Örgütü Nimet Tanrıkulu için imza kampanyasına çağırıyor

Uluslararası Af Örgütü, Nimet Tanrıkulu’nun tutuklanmasının, insan hakları savunucularına yönelik büyüyen baskıların bir parçası olduğunu vurguluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Af Örgütü Nimet Tanrıkulu için imza kampanyasına çağırıyor
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Uluslararası Af Örgütü, insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu için imza kampanyası başlattı.

Tanrıkulu’nun temelsiz suçlamalarla tutuklanmasına karşı başlattığı imza kampanyasına çağrı yaptı. Af Örgütü, Tanrıkulu’nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyor.

26 Kasım’da sabah saatlerinde, hakkında gizlilik kararı bulunan bir soruşturma kapsamında Nimet Tanrıkulu, İstanbul’daki evinde polis tarafından gözaltına alındı.

Kısa bir süre Ataköy Polis Merkezi’nde tutulan Tanrıkulu, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Dört günlük gözaltı süresinin ardından, 30 Kasım’da “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan Tanrıkulu, Ankara Sincan Kadın Cezaevi’ne sevk edildi. Uluslararası Af Örgütü, Tanrıkulu’nun tutuklanmasının keyfi olduğunu ve temelsiz suçlamalara dayanarak özgürlüğünden mahrum bırakıldığını belirtiyor.

Tanrıkulu, Türkiye’nin insan hakları alanındaki en önemli savunucularından biriydi. İnsan Hakları Derneği’nin kurucu üyelerinden olan Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri/İnsanları hareketinin de bir parçasıydı. Bu hareket, zorla kaybedilen kişilerin yakınları ve destekçileriyle birlikte, hakikat, adalet ve hesap verebilirlik taleplerini dillendiriyor.

Uluslararası Af Örgütü, Nimet Tanrıkulu’nun tutuklanmasının, insan hakları savunucularına yönelik büyüyen baskıların bir parçası olduğunu vurguluyor.

Tanrıkulu’nun tutuklanmasının ardından 12 kişi daha gözaltına alındı, ancak Tanrıkulu'nun ve sekiz kişinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer dört kişi ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Af Örgütü, "Devletler, insan hakları savunucularını korumak ve hak savunuculuğu için elverişli bir ortam sağlamakla yükümlüdür" diyerek, hükümetlerin bu tür keyfi tutuklamalara ve kovuşturmalara son vermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, terörle mücadele yasalarının ve temelsiz suçlamaların insan hakları savunucularını hedef almak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Nimet’i tutuklamak…
Nimet’i tutuklamak…
18 Aralık 2024

Uluslararası Af Örgütü, Nimet Tanrıkulu’nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. Kampanyaya katılmak ve Tanrıkulu’nun serbest bırakılmasına destek olmak için buraya tıklayarak imza verebilirsiniz.

Feministler mahpus insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’na mektup gönderiyor
Feministler mahpus insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’na mektup gönderiyor
18 Aralık 2024
Sevtap Akdağ ve Nimet Tanrıkulu'nun tutuklanmasına tepki
Sevtap Akdağ ve Nimet Tanrıkulu'nun tutuklanmasına tepki
30 Kasım 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Nimet Tanrıkulu insan hakları savunucuları af örgütü İnsan hakları savunucularına dava insan hakları savunucularına operasyon
ilgili haberler
Kadınlar, mahpus insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’na mektup gönderdi
22 Aralık 2024
/haber/kadinlar-mahpus-insan-haklari-savunucusu-nimet-tanrikuluna-mektup-gonderdi-302926
Feministler mahpus insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’na mektup gönderiyor
18 Aralık 2024
/haber/feministler-mahpus-insan-haklari-savunucusu-nimet-tanrikuluna-mektup-gonderiyor-302810
Uluslararası Af Örgütü Nimet Tanrıkulu için dünya genelinde acil eylem başlattı
18 Aralık 2024
/haber/uluslararasi-af-orgutu-nimet-tanrikulu-icin-dunya-genelinde-acil-eylem-baslatti-302792
İHD ve TİHV: Nimet Tanrıkulu ve Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Aralık 2024
/haber/ihd-ve-tihv-nimet-tanrikulu-ve-hatice-onaran-serbest-birakilsin-302639
İnsan hakları savunucuları: Nimet Tanrıkulu'nun yanındayız
3 Aralık 2024
/haber/insan-haklari-savunuculari-nimet-tanrikulu-nun-yanindayiz-302380
Sevtap Akdağ ve Nimet Tanrıkulu'nun tutuklanmasına tepki
30 Kasım 2024
/haber/sevtap-akdag-ve-nimet-tanrikulu-nun-tutuklanmasina-tepki-302322
İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu gözaltına alındı
26 Kasım 2024
/haber/insan-haklari-savunucusu-nimet-tanrikulu-gozaltina-alindi-302191
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kadınlar, mahpus insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’na mektup gönderdi
22 Aralık 2024
/haber/kadinlar-mahpus-insan-haklari-savunucusu-nimet-tanrikuluna-mektup-gonderdi-302926
Feministler mahpus insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’na mektup gönderiyor
18 Aralık 2024
/haber/feministler-mahpus-insan-haklari-savunucusu-nimet-tanrikuluna-mektup-gonderiyor-302810
Uluslararası Af Örgütü Nimet Tanrıkulu için dünya genelinde acil eylem başlattı
18 Aralık 2024
/haber/uluslararasi-af-orgutu-nimet-tanrikulu-icin-dunya-genelinde-acil-eylem-baslatti-302792
İHD ve TİHV: Nimet Tanrıkulu ve Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Aralık 2024
/haber/ihd-ve-tihv-nimet-tanrikulu-ve-hatice-onaran-serbest-birakilsin-302639
İnsan hakları savunucuları: Nimet Tanrıkulu'nun yanındayız
3 Aralık 2024
/haber/insan-haklari-savunuculari-nimet-tanrikulu-nun-yanindayiz-302380
Sevtap Akdağ ve Nimet Tanrıkulu'nun tutuklanmasına tepki
30 Kasım 2024
/haber/sevtap-akdag-ve-nimet-tanrikulu-nun-tutuklanmasina-tepki-302322
İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu gözaltına alındı
26 Kasım 2024
/haber/insan-haklari-savunucusu-nimet-tanrikulu-gozaltina-alindi-302191
Sayfa Başına Git