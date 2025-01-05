Af Örgütü Nimet Tanrıkulu için imza kampanyasına çağırıyor

Uluslararası Af Örgütü, insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu için imza kampanyası başlattı.

Tanrıkulu’nun temelsiz suçlamalarla tutuklanmasına karşı başlattığı imza kampanyasına çağrı yaptı. Af Örgütü, Tanrıkulu’nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyor.

26 Kasım’da sabah saatlerinde, hakkında gizlilik kararı bulunan bir soruşturma kapsamında Nimet Tanrıkulu, İstanbul’daki evinde polis tarafından gözaltına alındı.

Kısa bir süre Ataköy Polis Merkezi’nde tutulan Tanrıkulu, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Dört günlük gözaltı süresinin ardından, 30 Kasım’da “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan Tanrıkulu, Ankara Sincan Kadın Cezaevi’ne sevk edildi. Uluslararası Af Örgütü, Tanrıkulu’nun tutuklanmasının keyfi olduğunu ve temelsiz suçlamalara dayanarak özgürlüğünden mahrum bırakıldığını belirtiyor.

Tanrıkulu, Türkiye’nin insan hakları alanındaki en önemli savunucularından biriydi. İnsan Hakları Derneği’nin kurucu üyelerinden olan Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri/İnsanları hareketinin de bir parçasıydı. Bu hareket, zorla kaybedilen kişilerin yakınları ve destekçileriyle birlikte, hakikat, adalet ve hesap verebilirlik taleplerini dillendiriyor.

Uluslararası Af Örgütü, Nimet Tanrıkulu’nun tutuklanmasının, insan hakları savunucularına yönelik büyüyen baskıların bir parçası olduğunu vurguluyor.

➡️Devletler, insan hakları savunucularını korumak ve hak savunuculuğu için elverişli bir ortam sağlamakla yükümlüdür.



➡️Temelsiz suçlamalarla tutuklanan insan hakları savunucu Nimet Tanrıkulu derhal bırakılsın!



İmzacı ol, çağrımıza katıl 👉 https://t.co/74nNKftoUv pic.twitter.com/uVArvQ8uwj — Amnesty Türkiye (@aforgutu) January 2, 2025

Tanrıkulu’nun tutuklanmasının ardından 12 kişi daha gözaltına alındı, ancak Tanrıkulu'nun ve sekiz kişinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer dört kişi ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Af Örgütü, "Devletler, insan hakları savunucularını korumak ve hak savunuculuğu için elverişli bir ortam sağlamakla yükümlüdür" diyerek, hükümetlerin bu tür keyfi tutuklamalara ve kovuşturmalara son vermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, terörle mücadele yasalarının ve temelsiz suçlamaların insan hakları savunucularını hedef almak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Nimet’i tutuklamak…

Uluslararası Af Örgütü, Nimet Tanrıkulu’nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. Kampanyaya katılmak ve Tanrıkulu’nun serbest bırakılmasına destek olmak için buraya tıklayarak imza verebilirsiniz.

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(EMK)